Trudna przeprawa polskich siatkarzy! Ogromne emocje w ćwierćfinale mistrzostw Europy

Spotkanie udanie rozpoczęli Serbowie (1:5), ale polscy siatkarze szybko odrobili straty – po ataku Norberta Hubera było 9:9. Oglądaliśmy szarpaną grę obu ekip. Cztery akcje wygrali siatkarze z Serbii (9:13), cztery kolejne Polacy (13:13). I tak do końca seta... Serbia miała przewagę, Polacy odrabiali straty (17:17, 23:23). Punktowy blok dał Serbii piłkę setową (23:24), ale Huber doprowadził do gry na przewagi, a po chwili posłał asa (25:24). Wojnę nerwów wygrali jednak Serbowie po dwóch pomyłkach Wilfredo Leona w ataku (26:28).

Set numer dwa toczył się pod dyktando reprezentacji Polski. Po dobrym początku (7:4), polscy siatkarze powiększali przewagę w środkowej części (12:7, 16:9 – po asie Leona). Złapali właściwy rytm, grali skutecznie i pewnie punktowali przeciwników. Na boisko wszedł zmagający się z urazem Uros Kovacević, ale nie zmieniło to losów seta. W końcówce różnica doszła do dziesięciu oczek – po ataku Hubera było 21:11. W ostatniej akcji Leon zaatakował po bloku rywali (25:15).

W początkowych fragmentach trzeciej partii obie ekipy punktowały zagrywką. Na dwa asy Leona (7:4), odpowiedzieli Drazen Luburić (7:7) i Pavle Perić (8:9). W dalszej części seta obie ekipy grały punkt za punkt i żadna ze stron nie była w stanie zbudować trwałej i znaczącej przewagi. Polacy mieli piłkę setową po asie Jakuba Kochanowskiego (24:23), rywale wyrównali, co oznaczało rywalizację na przewagi. Był to jeden z najbardziej zaciętych i emocjonujących fragmentów w dotychczasowych meczach turnieju. Raz jedna, raz druga ekipa miała szansę rozstrzygnąć seta na swoją korzyść. Ostatecznie zrobili to Polacy, zatrzymując rywali blokiem (36:34).

Początek czwartej odsłony to wyrównana gra obu zespołów (7:7). Później Polacy uruchomili blok i odskoczyli rywalom na kilka punktów (13:10, 15:11). Rywale nie byli już w stanie odrobić strat. Biało-czerwoni w końcówce kontrolowali sytuację, a gra punkt za punkt przybliżała ich do półfinału. Kamil Semeniuk asem serwisowym dał piłkę meczową, a chwilę później Aleksander Śliwka zamknął mecz skutecznym atakiem (25:17).

Najwięcej punktów: Łukasz Kaczmarek (21), Wilfredo Leon (19), Aleksander Śliwka (13), Jakub Kochanowski (12), Norbert Huber (11) – Polska; Drazen Luburić (19), Miran Kujundzić (18) – Serbia. Polacy skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem (15–10).

Polska – Serbia 3:1 (26:28, 25:15, 36:34, 25:17)

Polska: Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Marcin Janusz – Paweł Zatorski (libero) oraz Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk, Bartosz Kurek. Trener: Nikola Grbić.

Serbia: Vuk Todorović, Miran Kujundzić, Petar Krsmanović, Drazen Luburić, Pavle Perić, Marko Podrasčanin – Milorad Kapur (libero) oraz Marko Ivović, Aleksandar Atanasijević, Aleksa Batak, Uros Kovacević, Nemanja Masulović. Trener: Igor Kolaković.

RM, Polsat Sport