To "pięta achillesowa" Serbii? Ekspert zwrócił uwagę na jedną rzecz!

Reprezentacja Serbii jest kolejnym rywalem Polaków w drodze do strefy medalowej tegorocznych mistrzostw Europy siatkarzy. Przed starciem, które zostało zaplanowane na wtorkowe popołudnie, o analizę ekipy z Bałkanów pokusili się nasi wysłannicy - Marcin Lepa oraz Wojciech Drzyzga. Ten drugi zwraca uwagę na jeden istotny mankament u naszych najbliższych adwersarzy.

Zmagania w mistrzostwach Europy wkroczyły w decydującą fazę. Na placu boju pozostało już tylko osiem drużyn. Połowa z nich uzyska awans do strefy medalowej, podczas gdy przegrani obejdą się smakiem i wrócą do domów. Polacy w 1/8 finału poradzili sobie z Belgią, wygrywając 3:1, ale teraz czeka ich teoretycznie trudniejsze zadanie w postaci konfrontacji z Serbią.

- To moment, w którym przeciwnik jest z wyższej półki i moment turniejowy bardzo niebezpieczny. Spotkania w 1/8 finału oraz w ćwierćfinałach są bardzo niewygodne dla psychiki, bo chwały nie przynoszą zwycięstwa, a porażka jest bardzo boląca - przyznał Drzyzga.

Ekspert i komentator Polsatu Sport został zapytany o postać Nikoli Grbicia, który doskonale zna swoich rodaków, ale z drugiej strony jego rodacy będą mieli z tego powodu dodatkową motywację do lepszej postawy.

- Wszystko działa w obie strony. Kolaković (selekcjoner Serbów, były trener m.in. Aluron CMC Warty Zawiercie - przyp. red.) też ma znajomych po stronie Polaków. Tajemnic nie ma, bo Serbia i Polska toczą boje od dawna na wielu frontach - od juniorów po kadry seniorskie. Tutaj nie szukałbym przewagi ani jednego, ani drugiego zespołu - przyznał komentator.

Drzyzga zwrócił też uwagę na jedną słabość, którą Serbia prezentuje w ostatnich latach.

- Serbia ma ostatnio problemy z dokańczaniem turniejów na dobrym miejscu. Przegrywa sporo, i to w tym składzie właśnie. Zmienili rozgrywającego. Mają teraz młodego chłopaka, który nie zagrał jeszcze zbyt wiele poważnych turniejów. Ale mają też grupę zawodników, którzy dużo doświadczyli. Sporo też przegrali. Często jednak chwaliliśmy Serbów, że jest to zespół, który nie przegrywa na boisku. Ich trzeba pokonać, bo oni nie przegrywają w szatni. Patrząc natomiast stricte siatkarsko, to Serbowie chyba najsłabiej bronią z tej czołówki zespołów - skwitował ekspert.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.