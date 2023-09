VI Memoriał Adama Wójcika. Plan transmisji

Przed nami kolejna edycja Memoriału Adama Wójcika. W imprezie zorganizowanej we Wrocławiu wezmą udział dwa zespoły ORLEN Basket Ligi, a także zagraniczne ekipy. Zobaczcie plan transmisji VI Memoriału Adama Wójcika.

W tegorocznym memoriale udział wezmą dwa zespoły, które na co dzień rywalizują na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Na imprezie we Wrocławiu zagrają zespoły WKS Śląsk Wrocław oraz King Szczecin. Będzie to dla nich jeden z ostatnich sprawdzianów przed nadchodzącym sezonem, który rozpocznie się 21 września.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski w Czarnych Słupsk

Oprócz tego o zwycięstwo w VI Memoriale Adama Wójcika rywalizować będą także dwa zagraniczne zespoły. BC Prometey to ukraiński klub, który regularnie występuje w europejskich pucharach. Natomiast Hapoel Tel Awiw to wicemistrz Izraela.

Adam Wójcik był 8-krotnym mistrzem Polski i 149-krotnym reprezentantem kraju. Zmarł w 2017 roku, przegrywając walkę z białaczką. Turniej memoriałowy poświęcony słynnemu "Oławie" na stałe wpisał się w koszykarski kalendarz i jest już tradycyjnym rozpoczęciem sezonu w stolicy Dolnego Śląska.

Plan transmisji VI Memoriału Adama Wójcika:

Wtorek (12 września):

King Szczecin - BC Prometey - godzina 16:00; Polsat Sport Extra

WKS Śląsk Wrocław - Hapoel Tel Awiw - godzina 19:00; Polsat Sport Extra

Środa (13 września):

King Szczecin - Hapoel Tel Awiw - godzina 16:00; Polsat Sport

WKS Śląsk Wrocław - BC Prometey - godzina 19:00; Polsat Sport

AA, Polsat Sport