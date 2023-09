- Wszyscy go wspieramy. Paul to mój bliski przyjaciel. Jest częścią rodziny. Dobrze go znam i nie wierzę, że świadomie przyjmował doping - powiedział Coman po przegranym 1:2 meczu towarzyskim z Niemcami w Dortmundzie.

Badania przeprowadzono po sierpniowym meczu Serie A, w którym Juventus wygrał na wyjeździe z Udinese 3:0. Pogba czeka na wynik próbki B. Może zostać zdyskwalifikowany na cztery lata.

- Oczywiście byłem zaskoczony, podobnie jak cały zespół. Rozmawiałem z nim krótko. Nie mogę powiedzieć, dlaczego i w jaki sposób w jego organizmie wykryto tę substancję. Ale będę go wspierać. Ma siłę i charakter, który pozwoli mu przetrwać te bardzo trudne chwile - skomentował Deschamps.

Z Pogbą solidaryzuje się również były reprezentant Francji Adil Rami.

- On jest dobrym człowiekiem. Nigdy bym go nie oskarżył. Wiem, że wszyscy go obwiniają. Ale tego nie zrobię. Otaczamy się wieloma ludźmi: trenerami fitness, dietetykami...Poczekam i zobaczę, co będzie dalej - stwierdził były piłkarz.

MC, PAP