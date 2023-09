Hurkacz jest wielkimi miłośnikiem motoryzacji. Szczególnie gdy chodzi o szybkie samochody. Właśnie takim przyjechał do Kozerek.

Konkretnie chodzi o McLarena Artura. Cena tego samochodu, który może osiągnąć prędkość maksymalną 330 km/h, to ponad 1,5 mln złotych!

Lider reprezentacji Polski w meczu @DavisCup Polska-Barbados @HubertHurkacz juz jest w #Kozerki. Mecz odbędzie się w dniach 15-16 września. Bilety na: https://t.co/vuejADUyiO pic.twitter.com/HlaJR0UOnJ — Polski Związek Tenisowy (@pzt_tenis) September 12, 2023

Mecz z Barbadosem będzie pierwszym występem Hurkacza w kadrze od czterech lat. Poprzednio pomógł Polakom awansować z turnieju w ramach Grupy Światowej II w Grecji we wrześniu 2019 roku. Bilans meczów Hurkacza w reprezentacji Polski w kadrze wynosi 7-9.



Stawką dwudniowej rywalizacji z Barbadosem będzie awans do przyszłorocznej fazy play off o miejsce w Grupie Światowej I. Właśnie w tej fazie Polacy przegrali w lutym na wyjeździe z Japonią 0:4.

Transmisja meczu Polska - Barbados w Pucharze Davisa w piątek i sobotę na sportowych antenach Polsatu.

MC, Polsat Sport