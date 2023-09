Iga Światek po nieudanym dla niej turnieju US Open przygotowuje się do startu w kolejnych zmaganiach - 17 września w meksykańskiej Guadalajarze. W międzyczasie Polka znalazła czas, aby spotkać się z wielką gwiazdą muzyki pop - Sealem. Oboje wpadli sobie w ramiona.

Relacje ze spotkania ze Świątek udostępnił w swoich mediach społecznościowych sam brytyjski wokalista, który na profilu naszej najlepszej w historii tenisistki pokusił się dodatkowo o wspaniały komentarz.

"Co za znakomity moment móc znowu się z tobą spotkać Iga. Do zobaczenia niebawem tak, gdzie twoje miejsce" - napisał Seal, sugerując szybki powrót Polki na pierwsze miejsce w rankingu WTA.

ZOBACZ TAKŻE: Hubert Hurkacz przyjechał samochodem wartym 1,5 mln złotych

Jak wspomniał w komentarzu sam piosenkarz, nie było to pierwsze spotkanie gwiazdora muzyki pop z obecnie wiceliderką rankingu kobiecego tenisa. Oboje mieli już okazję zobaczyć się w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych.

60-letni Seal to trzykrotnie nagradzany statuetką Grammy piosenkarz. Wylansował takie przeboje jak "Kiss from a Rose" czy "Fly like an Eagle".

Świątek na ostatnim turnieju w US Open dotarła do czwartej rundy, gdzie przegrała z Jeleną Ostapenko. To oznaczało utratę pozycji liderki rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenko.

KN, Polsat Sport