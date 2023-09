Kandydat na selekcjonera zabrał głos ws. reprezentacji Polski

Według nieoficjalnych informacji stanowisko selekcjonera Biało-Czerwonych ma stracić Fernando Santos. Urban był wymieniany w gronie kandydatów na trenera kadry już przed zatrudnieniem Portugalczyka.



„Pamiętam, jak po losowaniu grup eliminacyjnych do ME 2024 mówiło się, że to jest moment na przebudowę reprezentacji. Bo z takiej grupy musimy wyjść. Pomyślałem sobie wtedy, że nam zawsze brakuje szacunku dla przeciwnika. Najpierw trzeba zrobić swoje, a później przebudowujmy. Ale poza tym nic dodać, nic ująć” – dodał szkoleniowiec Górnika.

Prowadzeni przez Santosa Polacy w pięciu występach eliminacyjnych wywalczyli sześć punktów i są na czwartej pozycji w grupie E, za Albanią - 10, Czechami - 8, ale tylko w czterech meczach, i Mołdawią - 8.