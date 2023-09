Klub Fortuna 1 Ligi zadrwił z reprezentacji Polski! Oberwało się Krychowiakowi

Wobec fatalnej postawy reprezentacji Polski w tegorocznych eliminacjach mistrzostw Europy 2024, w przestrzeni publicznej nie brakuje ani ostrej krytyki, ani prześmiewczych komentarzy pod adresem naszej kadry. Na to drugie zdecydowało się pierwszoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biała, które niebawem zagra w ligowym "klasyku" z Górnikiem Łęczna.

Konfrontacje Podbeskidzia z Górnikiem Łęczna od wielu, wielu lat urosły do miana... klasyku ligi polskiej. A to za sprawą serii memów i szyderczych komentarzy kibiców, którzy oba kluby symbolizują jako nie najlepszy stan polskiego futbolu. Jest też inna interpretacja, która mówi, że w myśl powiedzenia "koszula bliższa ciału" lepiej obejrzeć wyżej wspomniane starcie aniżeli konfrontację dwóch wielkich potęg z lig zagranicznych.

I właśnie już niebawem, bo 22 września czeka nas kolejna odsłona rywalizacji Podbeskidzia z Górnikiem. Trzeba przyznać, że osoby odpowiedzialne za marketing klubu z Bielska-Białej umieją znakomicie obrócić szydercze komentarze w swój... atut - tak, aby przyciągnąć kibica na trybuny. Jako przykład, że ów mecz zapowiada się na interesujący, zestawiono go - pół żartem, pół serio z niedawnym meczem polskiej reprezentacji w Albanii.

Na memie udostępnionym w mediach społecznościowych Podbeskidzia możemy przeczytać, że podczas oglądania konfrontacji Polaków można co najwyżej najeść się wstydu. Do tego spotkaniom towarzyszy marazm i bezradność, a Grzegorz Krychowiak jest bez formy. W przeciwieństwie do występującego w bielskim zespole Tomasza Jodłowca. Dodatkowo podczas spotkania Podbeskidzia zamiast wstydu można najeść się... kiełbasą i duszonkami, a piłkarzom nie brakuje walki i zaangażowania.

Takie prześmiewcze i drwiące zestawienie spotkało się z aplauzem internautów. Reprezentacja Polski po pięciu meczach eliminacji Euro 2024 zajmuje przedostatnie miejsce z bilansem dwóch zwycięstw i trzech porażek.

Podbeskidzie po siedmiu meczach Fortuna 1 Ligi plasuje się na 13. miejscu z siedmioma punktami. Górnik jest czwarty z 15 "oczkami".

Mecz Podbeskidzia z Górnikiem można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu.