To czwarty wielki turniej Grbicia w roli selekcjonera naszej kadry i czwarty raz, kiedy zagramy w strefie medalowej. Serb pracuje z Biało-Czerwonymi od 2022 roku. Najpierw sięgnął po brąz Ligi Narodów, a następnie dotarł z Polakami do finału mistrzostw świata, w którym lepsi okazali się Włosi. W tym roku serbski szkoleniowiec, który 6 września skończył 50 lat, wygrał z naszym zespołem zmagania w Lidze Narodów. W czwartym kolejnym turnieju, jakim są trwające mistrzostwa Europy znowu dotarł do najlepszej czwórki.

Spośród wszystkich selekcjonerów naszej kadry, takim wyczynem mógł dotychczas pochwalić się Andrea Anastasi. Włoch prowadził naszą kadrę w latach 2011-2013. Najpierw sięgnął po brąz Ligi Światowej oraz mistrzostw Europy, a następnie dorzucił srebro w Pucharze Świata. W 2012 roku doprowadził Polskę do historycznego triumfu w Lidze Światowej.

Takiej passy nie mieli ani Vital Heynen, ani wcześniej Stephane Antiga. Obaj zdobyli z naszą reprezentacją mistrzostwo świata oraz szereg innych medali. Belg do złota mundialu w 2018 roku dorzucił brązowy i srebrny krążek w Lidze Narodów (2019 i 2021), dwa brązowe medale mistrzostw Europy (2019, 2021) oraz srebro w Pucharze Świata (2019). Francuz oprócz pamiętnego triumfu na mundialu w 2014 roku, zdobył jeszcze brąz w Pucharze Świata w 2015 roku.

Grbić swoim początkiem w polskiej kadrze "przebił" wspomnianą dwójkę i dorównał Anastasiemu, ale może też nawiązać do Daniela Castellaniego, który w 2009 roku sięgnął z Biało-Czerwonymi po mistrzostwo Europy w Turcji. To jedyny jak dotąd triumf naszej kadry w historii tych rozgrywek.

Polska o finał zmagań na Starym Kontynencie powalczy już we czwartek ze Słowenią.