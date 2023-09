WTA w San Diego: Jelena Ostapenko - Danielle Collins. Relacja i wynik na żywo

O Ostapenko w polskich mediach ostatnimi czasy jest bardzo głośno. A to dlatego, że Łotyszka wyeliminowała Świątek w czwartej rundzie US Open i niejako przyczyniła się do tego, że Polka straciła panowanie w rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenko. Ostatecznie Ostapenko dotarła do ćwiercfinału wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku, odpadając z późniejszą triumfatorką - Coco Gauff.

Teraz Łotyszka, która w rankingu WTA plasuje się na 16. miejscu, postara się o kolejny ćwierćfinał - tym razem w San Diego. Rywalką będzie przedstawicielka gospodarzy - Collins - obecnie 43. "rakieta" świata.

Obie zawodniczki już rywalizowały ze sobą w tym roku podczas turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wówczas w pierwszej rundzie lepsza okazała się Ostapenko.

Triumfatorka tego pojedynku zagra w ćwierćfinale z Sloane Stephens lub Caroliną Garcia.

Relacja i wynik na żywo meczu Ostapenko - Collins od godz. 23:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport