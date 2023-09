Poznaliśmy walkę wieczoru gali FEN 51

Cezary Oleksiejczuk (11-2, 4 KO, 2 Sub) kontra Bauyrzhan Kuanyshbayev (15-5, 8 KO, 2 Sub) - to starcie będzie walką wieczoru FEN 51, która odbędzie się 14 października. Stawką pojedynku będzie mistrzowski tytuł w kategorii półśredniej. Przypomnijmy, że podczas gali w Lubinie organizacja Fight Exclusive Night będzie świętowała 10-lecie istnienia.