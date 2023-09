Rosjanie wyśmiewają Polaków. "Niewytłumaczalny paradoks"

Wymęczone zwycięstwa nad Albanią i Wyspami Owczymi u siebie to jedyne wygrane Polaków w tych kwalifikacjach. Rosyjski portal Sport-Express zastanawia się, jak to możliwe, że drużyna złożona z zawodników grających w renomowanych europejskich klubach ma tak wielkie wahania formy.

"Reprezentacja Polski to w ostatnich latach niewytłumaczalny paradoks. Z godną pozazdroszczenia regularnością awansują na wielkie imprezy, na których... konsekwentnie zawodzą (wyjście z grupy w Katarze był ogromnym sukcesem). Tym, co najbardziej rzuca się w oczy, są jednak ich występy w meczach eliminacyjnych. Polacy co jakiś czas przegrywają z outsiderami, ale ostatecznie udaje im się zajmować drugie miejsca. Obecny zespół Biało-Czerwonych nie jest wyjątkiem. Polska przegrała z Mołdawią i Albanią, choć ledwie kilka miesięcy temu pokonała Niemców w meczu towarzyskim. Po tych chłopakach można się spodziewać wszystkiego: zarówno bohaterskiego awansu na pierwsze miejsce w grupie, jak i całkowitej porażki" - podaje Sport-Express.

Rosjanie zwracają uwagę, że reprezentacja Polski, mimo katastrofalnego początku eliminacji, traci do lidera grupy, Albanii, zaledwie cztery punkty, a mając w składzie takich zawodników jak Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny czy Piotr Zieliński, wcale nie stoi na straconej pozycji w walce o Euro.

RI, Polsat Sport