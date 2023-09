"Słoweńcy to zgrana i doświadczona grupa"

Słowenia od zawsze była dla reprezentacji Polski niewygodnym rywalem. Biało-Czerwoni przegrali ze Słoweńcami ostatnio podczas Memoriału Huberta Jerzego Wagnera 0:3, a wcześniej kilkukrotnie byli przez nich eliminowani z mistrzostw Europy.

Teraz polscy siatkarze staną przed szansą przełamania złej passy ze Słoweńcami podczas europejskiego czempionatu.

- Jedni na tym ostatnim treningu czasami potrafią jeszcze przycisnąć i jak to mówią siatkarze "złapać sobie sufit". Uderzyć, sprawdzić wszystko czy działa. Niektórzy zaś chcą tylko przepracować tę godzinkę i przegrzać organizm. To jest dla mnie taki zabijacz czasu, ale każdy zawodnik wie, jak go spędzić - powiedział Wojciech Drzyzga, obserwując ostatni trening Polaków przed meczem półfinałowym.

Oby wysiłki na treningu przełożyły się na dobrą grę podopiecznych Nikoli Grbicia w czwartkowym spotkaniu. Jak zauważył komentator Polsatu Sport - Słowenia to niezwykle doświadczony i świetnie przygotowany do trudów turnieju zespół.

- Nasza grupa i słoweńska grupa to są gracze bardzo doświadczeni, którzy rozgrywali mecze na wszystkich poziomach - klubowych i reprezentacyjnych. Może Słoweńcom brakuje występu na igrzyskach, ale to nie zmienia faktu, że jest to grupa zgrana, doświadczona. Oni idą swoim torem, swoim trybem. Przygotowują się i wiedzą, jak się zachowywać - zauważył Drzyzga.

Czy Biało-Czerwonym uda się awansować do wielkiego finału?

Transmisja meczu Polska - Słowenia od godz. 18:00 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio już od godz. 16:00.

