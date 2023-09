W końcu! Świetne wieści w sprawie Jakuba Modera

Jakub Moder w końcu może mieć powody do zadowolenia. Reprezentant Polski, który od wielu miesięcy pauzuje po zerwaniu więzadeł krzyżowych, został zgłoszony przez Brighton & Hove Albion do rozgrywek Premier League.

Siedemnaście miesięcy trwa już przerwa Jakuba Modera od futbolu. Zerwanie więzadeł krzyżowych to niezwykle poważna kontuzja, ale zwykle piłkarze wracają po niej do gry po około roku, a czasami nawet szybciej. W przypadku polskiego pomocnika okres rekonwalescencji jest niestety wyjątkowo długi.

Teraz powrót do pełni sprawności wydaje się być już naprawdę blisko. Wszystko za sprawą rewelacyjnych wieści, które przekazał w czwartek dziennikarz The Athletic Andy Naylor. Brytyjski żurnalista poinformował w mediach społecznościowych, że ekipa Brighton, której zawodnikiem jest 24-latek, zgłosiła go do kadry na rundę jesienną Premier League.

Jakub Moder included in Brighton’s Premier League squad. #BHAFC

https://t.co/rVw7paaPSM — Andy Naylor (@AndyNaylorBHAFC) September 14, 2023

W tym momencie pozostaje już tylko trzymać kciuki za ostatni etap rehabilitacji Modera. W obliczu słabej formy reprezentacji Polski powrót tego piłkarza byłby naprawdę nieocenionym wzmocnieniem.

Pochodzący ze Szczecinka zawodnik po raz ostatni wystąpił w oficjalnym meczu w kwietniu 2022 roku.