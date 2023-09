Walka o igrzyska trwa. Polki wśród faworytek w Rzymie

Oprócz Mirosław, rekordzistki świata (6,25 s) i czwartej zawodniczka igrzysk w Tokio w kombinacji (za rok w Paryżu wspinaczka na czas będzie już osobno nagradzana medalami) w Rzymie w konkurencji kobiet wystartują siostry Aleksandra i Natalia Kałuckie oraz Patrycja Chudziak. W rywalizacji mężczyzn zaprezentują się Marcin Dzieński, Hubert Przytuła i Oskar Szalecki.

Kwalifikację w stolicy Włoch, na obiektach Foro Italico, które gościły m.in. igrzyska w 1960 r., uzyskają tylko zwycięzcy.

Pierwsza odsłona walki o olimpijskie przepustki - podczas sierpniowych mistrzostw świata w Bernie, była dla polskich kadrowiczów nieudana. Mirosław (6,55 s) zdobyła co prawda brązowy medal, pokonując w Szwajcarii Aleksandrę Kałucką (8,07 s), ale do IO awansowały finalistki - zwyciężczyni Indonezyjka Desak Made Dewi (6,49 s) i druga w finale Amerykana Emma Hunt (6,67 s). Obydwie Polki popełniły błędy w półfinałach.

Wśród mężczyzn kwalifikacje w Bernie wywalczyli niespodziewanie Włoch Matteo Zurloni i Chińczyk Long Jinbao. Sensacją było odpadnięcie już w 1/8 finału lidera światowego rankingu i rekordzisty świata (4,90) Indonezyjczyka Veddricka Leonardo, który wygrał eliminacje.

W igrzyskach w Paryżu we wspinacze sportowej na czas wystąpi po 14 zawodniczek i 14 zawodników. Z tegorocznych kwalifikacji kontynentalnych uzyska je po pięć osób. W 2024 roku od marca do czerwca będą rozgrywane ostatnie zawody - uczestnicy zakwalifikują się do nich z rankingu IFSC. Do wzięcia będzie pięć kwalifikacji. Na razie nie jest znany system rywalizacji.

Polki i Polacy, będą jeszcze w tym roku walczyć o punkty do rankingu w Pucharze Świata w chińskim Wujiang (22-24 września) - poinformował prezes Polskiego Związku Alpinizmu Marek Wierzbowski.

„Pojedzie tam liczna kadra, bo punkty z Wujiang do rankingu są ważne” - powiedział Wierzbowski.

Na razie wśród kobiet liderką rankingu PŚ 2023 jest Natalia Kałucka, która wyprzedza mistrzynię świata Indonezyjkę Desak Made Dewi. W rankingu światowym IFSC te zawodniczki zamieniły się miejscami - Polka jest druga, a Indonezyjka pierwsza. Mirosław zajmuje czwarte miejsce w rankingu PŚ 2023 i trzecie w światowym. Aleksandra Kałucka jest, odpowiednio, szósta i siódma na świecie, a Chudziak 17. i 11.

Wśród mężczyzn w rankingu PŚ 2023 najwyżej z Polaków plasuje się Dzieński, który w Igrzyskach Europejskich wywalczył brąz. Zajmuje 34. miejsce, a w światowym jest wyżej - 31.

