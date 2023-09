ATP w Szczecinie: Ostatni Polak pożegnał się z turniejem singlowym

Mecz z jednym z faworytów turnieju Polak rozpoczął rewelacyjnie. Wygał pierwsze cztery gemy, dwukrotnie przełamując serwis Hiszpana. Sam serwował na 5:0 i wtedy się wszystko posypało. Hiszpan przedłużał wymiany i czekał na błędy młodego rywala, a ten raz za razem wyrzucał piłki w aut. Kaśnikowski przegrał w tym secie już wszystkie gemy. Sześć z rzędu.

Początek partii drugiej wskazywał na to, że w końcu obejrzymy wyrównaną grę. Zawodnicy wygrywali swoje sety serwisowe do stanu 3:3. Potem jednak Hiszpan ponownie przyspieszył grę, zaczął zmieniać tempo, zagrał kilka dropszotów, by zmusić Polaka do biegania. Kaśnikowski znowu zaczął popełniać niewymuszone błędy i przegrał trzy gemy z rzędu, a zarazem cały mecz.

Mimo porażki 20-letni Polak ambitnie myśli o najbliższej przyszłości.

„Moim planem jest dostanie się do eliminacji Australian Open. Do tego potrzebny jest awans w okolice 230. miejsca w rankingu ATP. Teraz jestem na 311. pozycji. Przede mną pracowita jesień" - powiedział Kaśnikowski.

Do ćwierćfinałów awansowało czterech najwyżej rozstawionych graczy (Roberto Carballes Baena, jako nr 1 , wycofał się tuż przed turniejem). Najłatwiejszą przeprawę miał rozstawiony z dwójką Argentyńczyk Pedro Cachin, który w godzinę ograł Słowaka Jozefa Kovalika, triumfatora szczecińskiego turnieju z 2019 roku.

Oznacza to, że szczeciński challenger w swojej 30-letniej historii będzie w tym roku miał 30. zwycięzcą. Nikt nie zdołał wygrać dwa razy tego turnieju.

Wyniki drugiej rundy singla:

Vit Kopriva (Czechy) – Oriol Roca Batalla (Hiszpania) 7:6 (7:5), 7:6 (7:5)

Flavio Cobolli (Włochy) – Lukas Neumayer (Austria) 6:3, 1:6, 7:6 (7:4)

Aleksander Szewczenko (4, Rosja) – Raul Brancaccio (Włochy) 5:7, 7:5, 7:6 (10:8)

Adrian Andriejew (Bułgaria) – Hugo Gaston (7, Francja) 2:6, 7:5, 6:4

Federico Coria (5, Argentyna) – Lukas Gerch (Niemcy) 3:6, 6:4, 6:3

Jaume Munar (3, Hiszpania) – Maks Kaśnikowski (Polska) 6:4, 6:3

Francesco Maestrelli (8, Włochy) – Giles Arnaud Bailly (Belgia) 6:3, 5:7, 6:1

Pedro Cachin (2, Argentyna) – Jozef Kovalik (Słowacja) 6:0, 6:3

KN, PAP