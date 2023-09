Co z występem Rosjan na igrzyskach w Paryżu? Jest decyzja!

Do rozpoczęcia kolejnych letnich igrzysk olimpijskich został już niespełna rok. W 2024 roku gospodarzem największej sportowej imprezy na świecie będzie Paryż. Wciąż nie wiadomo, czy dopuszczeni do zmagań zostaną Rosjanie. Ci nie zamierzają jednak bojkotować swojego udziału.

Nie brakowało bowiem doniesień, że Rosyjski Komitet Olimpijski uniesie się honorem wobec informacji dotyczących ewentualnego zawieszenia tego kraju i sam podejmie decyzję o braku udziału na igrzyskach w Paryżu. Tak się jednak nie stanie, o czym zakomunikował prezes tamtejszego komitetu, Stanisław Pozdniakow.

- Bojkot prowadzi donikąd. Ten na igrzyskach w Moskwie w 1980 nie przyniósł nikomu żadnych korzyści. Ofiarami byli jedynie sportowcy. Każdy ma prawo do wolności. To jest wybór każdego człowieka. Mówimy o dojrzałych sportowcach. Każdy dokonuje własnego wyboru, a następnie ponosi za to odpowiedzialność. Jestem pewien, że rosyjska społeczność olimpijska posiada tę dojrzałość - rzekł Pozdniakow.

O ile Rosjanie podjęli decyzję o udziale na igrzyskach w Paryżu, tak wciąż muszą czekać na decydujące słowo MKOL-u, który najprawdopodobniej dopuści tamtejszych sportowców do najważniejszej imprezy czterolecia, ale pod neutralną flagą.

KN, Polsat Sport