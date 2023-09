Podopieczni Nikoli Grbicia do tej pory bardzo dobrze prezentowali się na mistrzostwach Europy. Fazę grupową zakończyli na pierwszym miejscu w grupie, pokonując drużyny narodowe Macedonii Północnej, Danii, Czarnogóry, Holandii i Czech.

ZOBACZ TAKŻE: Łukasz Kaczmarek jednoznacznie o sędziach. "Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca"

Dobrze poszło im również w fazie pucharowej. Biało-Czerwoni w drodze do finału rozprawili się z reprezentacjami Belgii, Serbii i Słowenii. Teraz zmierzą się z siatkarzami z Włoch. Polacy ostatnio z ekipą z Półwyspu Apenińskiego mierzyli się podczas tegorocznej edycji Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Wtedy lepsi okazali się Włosi, którzy wygrali mecz 3:1.

- Rzeczywiście mamy ochotę się zrewanżować, tylko tych meczów pomiędzy najlepszymi zespołami na świecie jest tyle, że bez względu na to, z kim byśmy zagrali, to będzie to jakiś rewanż. Takie rzeczy, które dzieją się dookoła siatkówki, będziemy chcieli zostawić z boku. Po pierwszym gwizdku będziemy chcieli skupić się na siatkarskich elementach. To jest nasza siła - gramy dobrą, kompletną siatkówkę. Nie potrzebujemy dodatkowych motywacji - powiedział Marcin Janusz przed finałem czempionatu.

Zawodnicy z Włoch również dobrze prezentowali się podczas tegorocznych mistrzostw Europy. W fazie pucharowej problem sprawili im tylko siatkarze z Holandii. O wyniku tego ćwierćfinałowego starcia musiał zadecydować tie-break. Natomiast w półfinale podopieczni Ferdinando de Giorgiego w trzech setach pokonali Francję.

Transmisja meczu Polska - Włochy w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:30. Początek meczu o godzinie 20:30.

AA, Polsat Sport