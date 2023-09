Nie jest to łatwy sezon dla piłkarzy Stali Rzeszów. Po burzliwym letnim okienku transferowym, w którym to drużynę opuściła większość podstawowych zawodników, podopieczni Marka Zuba mają problem z regularnym zdobywaniem punktów. Na razie mają ich na swoim koncie tylko cztery i zajmują przedostatnią pozycję w tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Władze La Liga podjęły ważną decyzję ws. Barcelony. Chodzi o kwestie finansowe

Rzeszowianie korzystając z przerwy reprezentacyjnej udali się na zgrupowanie do Woli Chorzelowskiej. Tam mieli czas spokojnie potrenować i przygotować się do konfrontacji z Wisłą Płock. W meczu ze spadkowiczem z PKO BP Ekstraklasy trener Zub będzie mieć szersze pole manewru. W ostatnich dniach szeregi Stali zasilili Sebastien Thill, Milan Simcak, Adler Da Silva i Adrian Bukowski.

Kibice Wisły Płock też z pewnością inaczej wyobrażali sobie postawę swoich ulubieńców w bieżącej kampanii. Drużyna prowadzona przez Marka Saganowskiego uzbierała do tej pory dziewięć "oczek" i ma już sporą stratę do prowadzącej Odry Opole. W ostatniej kolejce płocczanie pokazali jednak drzemiący w nich potencjał, rozbijając u siebie 3:0 warszawską Polonię. To dobry prognostyk przed piątkową potyczką ze Stalą.

Relacja i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.