- Gratuluję trenerowi Ruchu awansu, dobrej roboty. Dzięki temu możemy się znów spotkać w ekstraklasie. Sytuacja w tabeli nie ma żadnego znaczenia. Cechy wolicjonalne będą na pewno na wysokim poziomie, ale nie chciałbym, żeby to był tzw. mecz walki, tylko taki, który zadowoli kibiców – z dużą ilością sytuacji podbramkowych, emocji – dodał Urban.

Podkreślił, że jako były zawodnik Górnika zdaje sobie sprawę, jak ważne dla kibiców obu ekip są derby z Ruchem.

- Moim zadaniem jest również przekazanie piłkarzom, czym są Wielkie Derby Śląska – zaznaczył.

Trener gości Jarosław Skrobacz żartował przed wspólną konferencją prasową, że musi siedzieć na niebieskim krześle (barwy klubu), ale ostatecznie zgodził się ze śmiechem na czerwone.

- Możliwość prowadzenia drużyny w takim meczu to spore wydarzenie dla każdego. Nikt nam tego nie podarował, trzeba było latami pracować. Musimy wyjść na boisko ze świadomością, że rywal ma jednego zawodnika więcej (kibice Ruchu nie wejdą na stadion). Trybuny będą zapewne niosły gospodarzy, ten czynnik będzie miał duże znaczenie – ocenił.

Zaznaczył, że wszelkie plany na mecz trzeba będzie umieć zweryfikować w zależności od boiskowych wydarzeń.

- Myślę, że nawet gdyby Górnik był liderem tabeli, a my byśmy ją zamykali, lub odwrotnie, to wartość meczu i nastawienie do niego byłyby takie same. Sytuacja w tabeli nie jest przyjemna ani dla nas, ani dla Górnika. Ale to jest dopiero początek sezonu i byłby ostrożny z ferowanie wyroków – powiedział.

Po raz ostatni w ekstraklasie oba zespoły – mające na koncie po 14 tytułów mistrza Polski - zmierzyły się 21 lutego 2016 w meczu otwarcia nowego stadionu w Zabrzu. Chorzowianie wygrali wtedy 2:0, psując gospodarzom uroczystość przy komplecie ich kibiców na widowni.

W obu ekipach nie ma żadnego zawodnika z tamtego spotkania.

Wtedy zabrzanie – nieskutecznie – bronili się przed spadkiem. Rok później Górnik wrócił do elity, ale pożegnał się z nią na sześć lat Ruch.

Piątkowe spotkanie obejrzy 22.505 sympatyków Górnika. Sektor dla kibiców gości jest od dłuższego czasu wyłączony z użytku z racji budowy nowej trybuny na stadionie.

Obie drużyny zanotowały identyczny start w rozgrywkach. Po siedmiu kolejkach mają po sześć punktów. Ruch zajmuje 14. miejsce, a Górnik jest 16.

Sympatycy „Niebieskich” będą mogli śledzić przebieg boiskowych wydarzeń na... własnym stadionie, dzięki trzem telebimom ustawionym przed trybunami.

Ruch - z racji zdemontowanego oświetlenia – od początku roku podejmuje rywali w Gliwicach, ale marcowy rewanż z zabrzanami zostanie już rozegrany na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie zespół trenera Skrobacza przeniesie się pod koniec października.

Kapitan Górnika Erik Janża zaznaczył, że obcokrajowcy grający w drużynie znają wagę piątkowego spotkania.

- Śledzą media społecznościowe nikomu niczego nie trzeba tłumaczyć. To derby, ale mogą nam dać nie sześć, ale trzy punkty – powiedział Słoweniec, grający w Zabrzu piąty sezon.

W dotychczasowych derbach (wliczając wszystkie rozgrywki) 47 razy wygrał Górnik, 34 Ruch, a 40 spotkań zakończyło się remisem.

Relacja i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

JŻ, PAP