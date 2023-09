Polacy żądni rewanżu na Włochach! "Mecz finałowy siedzi nam w głowach"

Marcin Lepa: Znowu Włochy. Minął rok - tym razem rewanż na ich terenie.

Marcin Janusz: Zrobimy wszystko, żeby się zrewanżować. Mecz finałowy siedzi nam w głowach, choć srebro uznajemy oczywiście jako sukces. Zdajemy sobie jednak sprawę, że mogliśmy wtedy zagrać lepiej, mocniej i wywalczyć złoto. Teraz jesteśmy drużyną mocniejszą i z większą jakością, więc mam nadzieję, że pokonamy Włochów.

Dla ciebie był to pierwszy reprezentacyjny finał. Co zmieniło się przez rok u Marcina Janusza jako kadrowicza?

Nie zmieniło się jakoś dużo. Uważam, że zachowuję się podobnie na boisku. Na pewno zyskałem doświadczenie, bo miałem okazję rozegrać kilka ważnych meczów. To po prostu trzeba przeżyć, od tego nie da się uciec. Wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, jak to wygląda od środka. Obecnie nabrałem przekonania, że jestem pełnoprawnym członkiem reprezentacji i zaliczam się do najlepszych rozgrywających na świecie.

W reprezentacji Polski jest z jednej strony wielu charakternych chłopaków, ale z drugiej potraficie też tonować emocje.

Myślę, że naszą siłą jest to, że potrafimy zachować zdrowy balans. Są emocje i trzeba je pokazywać, trzeba żyć meczem, bo to pomaga, natomiast należy zachować nad tym kontrolę. Jesteśmy doświadczoną grupą i wiemy, jak podchodzić do konkretnych sytuacji. Nigdy nie tracimy głowy na tyle, żeby przeszkadzało nam to w elementach czysto siatkarskich. Tak samo będzie w finale, kiedy niemal cała publiczność będzie przeciwko nam.

JŻ, Polsat Sport