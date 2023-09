Rywalizacja zostanie wznowiona w sobotę. Wtedy debel PZT Team - Karol Drzewiecki (WKS Grunwald Poznań) i Jan Zieliński (CKT Grodzisk Mazowiecki) zmierzą się z Darianem Kingiem i Haydnem Lewisem. Potem zostaną rozegrane mecze singlowe: Hurkacz–King, a następnie Pieczkowski-Marshall.

- Zobaczymy czy będzie jakiś stres podczas spotkania, ponieważ dawno nie miałem okazji grać przed polską publicznością. Zawsze otrzymujemy niesamowite wsparcie od polskich kibiców na całym świecie, więc tym bardziej cieszę się, że będę mógł zagrać przed polską publicznością w reprezentacji narodowej - stwierdził Hubert Hurkacz.

Do reprezentacji narodowej prowadzonej przez kapitana Mariusza Fyrstenberga i trenera kadry narodowej Alka Charpantidisa powołani zostali także dwaj utalentowani juniorzy Tomasz Berkieta (Legia Tenis Warszawa) i Fryderyk Lechno-Wasiutyński (fairPlace Poznań).



W czwartek w Mediatece w Grodzisku Mazowieckim odbyła się ceremonia losowania gier połączona z konferencją prasowa z obydwoma zespołami. Oto co powiedzieli kapitanowie i zawodnicy:



- Zdecydowanie była to dobra wiadomość, że zagramy w Kozerkach, właściwie pod każdym względem. Dla całego sztabu bardzo istotne jest to, że mamy cztery korty do dyspozycji. Poza kortem centralnym, który mamy czasowo podzielony na pół z Barbadosem, mamy także trzy pozostałe korty, więc tak jak zawodnik się czuje, może trenować i nie jesteśmy ograniczeni czasowo. We wrześniu zawsze jest małe ryzyko pogodowe, ale wygląda na to, ze pogoda nam sprzyja. Jak na razie wszystko składa się perfekcyjnie - powiedział Mariusz Fyrstenberg, kapitan reprezentacji Polski.

Jeśli chodzi o rywali, to Darian King jest najmocniejszym punktem "na papierze". Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu w Rzymie, że raczej odwiesza rakietę i teraz skupia się na pomaganiu innym zawodowym tenisistom. Ale niedawno spojrzałem w internecie i się okazało, że wrócił, na dodatek wygrał dwa mocno obsadzone turnieje ITF i przeszedł eliminacje do turnieju ATP 250 w Winston-Salem, pokonując zawodnika z pierwszej setki rankingu ATP. Chociaż Barbados brzmi dość egzotycznie, to oni prezentują bardzo dobry tenis, więc tutaj nie będzie nic za darmo i z takim nastawieniem mentalnym wchodzimy w ten mecz. Mają mocną parę deblową, która grała wiele razy ze sobą. Utytułowani nie są, ale nie jest to taka drużyna, żebyśmy mogli z góry możemy coś zakładać.

Piątkowa transmisja meczu Polska - Barbados w piątek o godzinie 15:00 w Polsacie Sport Extra. Początek sobotniej transmisji o godzinie 11:00 w Polsacie Sport News.

