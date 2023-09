Skład na finał mistrzostw Europy. Tak polscy siatkarze wyjdą na Włochów?

Na półfinałowe spotkanie ze Słowenią, wygrane 3:1, podopieczni trenera Nikoli Grbicia wyszli w składzie: Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Wilfredo Leon, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Marcin Janusz – Paweł Zatorski (libero). Zdaniem dziennikarza Polsatu Sport Jerzego Mielewskiego i Piotra Gruszki, złotego medalisty mistrzostw Europy 2009 i eksperta Polsatu Sport, identyczne zestawienie zobaczymy po stronie Polaków również w sobotnim finale.

- Czy ten skład się sprawdzi? Jesteśmy przekonani, że tak - powiedział Mielewski.

Spotkanie może mieć niezwykle symboliczny wymiar. W hali, w której Biało-Czerwoni zmierzą się z Włochami, swój ostatni mecz w kadrze rozegrał śp. Arkadiusz Gołaś. Mecz odbędzie się zaś dokładnie w dniu 18. rocznicy tragicznego wypadku, w którym zginął nasz siatkarz.

- Byłoby to bardzo symboliczne i byłaby to piękna historia przy tym, co się niestety wydarzyło. Czasu nie cofniemy, ale możemy w hali, w której Arek zakończył reprezentacyjną przygodę, zagrać ten mecz dla niego - powiedział Piotr Gruszka, mistrz Europy z 2009 roku.

Transmisja spotkania finałowego mistrzostw Europy Polska - Włochy w Polsacie Sport. Początek przedmeczowego studia o godzinie 19.30.

RI, Polsat Sport