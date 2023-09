Startuje zaplecze PlusLigi, atrakcyjna TAURON 1. Liga przyciągnęła znane nazwiska

W piątek 15 września zostanie zainaugurowany sezon 2023/2024 TAURON 1. Ligi Mężczyzn Będzie to już szósty sezon pierwszoligowych rozgrywek pod skrzydłami Polskiej Ligi Siatkówki. Dziś zostaną rozegrane dwa mecze, starcie w Będzinie można będzie zobaczyć na Polsat Box Go, a mecz beniaminka w Chełmie transmitować będzie Polsat Sport. Zapowiadają się duże emocje!

To już szósty sezon, gdy Polska Liga Siatkówki zarządza rozgrywkami TAURON 1. Ligi. Po raz pierwszy miało to miejsce w sezonie 2018/2019. Z roku na rok pierwszoligowe rozgrywki cieszą się coraz większą popularnością wśród uznanych zawodników. W bieżących rozgrywkach na zapleczu PlusLigi zobaczymy m.in. doświadczonych Grzegorza Pająka, Brandona Koppersa, Szymona Romacia, Jakuba Rohnkę czy Sebastiana Wardę.

– Widać, jak bardzo starają się prezesi i lokalne społeczności, by wprowadzać jak największy profesjonalizm w swoich klubach. Walka o awans do PlusLigi będzie w tym roku zacięta, co najmniej kilka drużyn zmontowało mocne składy, jest wielu doświadczonych graczy. Spodziewam się wysokiego poziomu i dużych emocji na finiszu – mówi Artur Popko, prezes Polskiej Ligi Siatkówki.

W rozpoczynającym się w piątek sezonie występować będą dwa zespoły beniaminków. Majowy turniej o wejście do TAURON 1. Ligi wygrały Bogdanka Arka Chełm oraz MCKiS Jaworzno. Warto wspomnieć, że jaworznianie powracają na pierwszoligowe parkiety po dwóch latach przerwy. Kolejny sezon z rzędu kibice będą również podziwiać zmagania zdolnej polskiej młodzieży – Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS Spała.

– Beniaminkiem jesteśmy tylko z nazwy, mamy bardzo doświadczony, ciekawie zbudowany zespół – mówi Kajetan Kulik, atakujący Bogdanka Arki Chełm. – Większość zawodników ma doświadczenie plusligowe i co najmniej kilkuletnie pierwszoligowe. Cele mamy ambitne, mogę zagwarantować, że będziemy walczyć o zwycięstwo w każdym meczu. Liczymy na to, że nasza hala oraz licznie zgromadzeni kibice będę naszym ogromnym atutem w tym sezonie. Pierwszy mecz to zawsze trochę niewiadoma. Na pewno dojdą emocje związane z inauguracją rozgrywek, ale jesteśmy pewni siebie i swoich umiejętności – dodaje.

W sezonie 2023/24 kibice będą przez prawie dziewięć miesięcy śledzić rywalizację, aż szesnastu drużyn na boiskach TAURON 1. Ligi Mężczyzn. W tym gronie znalazły się: AZS AGH Kraków, BBTS Bielsko-Biała, Bogdanka Arka Chełm, BKS VISŁA PROLINE BYDGOSZCZ, Gwardia Wrocław, KGHM SPS Głogów, KKS Mickiewicz Kluczbork, Lechia Tomaszów Mazowiecki, MCKiS Jaworzno, MKS Będzin, MKST Astra Nowa Sól, Olimpia Sulęcin, PSG KPS Siedlce, PZL LEONARDO Avia Świdnik, REA BAS Białystok oraz SMS PZPS Spała. Nowy sezon zainauguruje mecz pomiędzy MKS Będzin i Lechią Tomaszów Mazowiecki.

– Zespół był tak budowany, żebyśmy mieli dwie równorzędne szóstki. W mojej ocenie udało się nam taką drużynę stworzyć. Przed nami inauguracja sezonu, w którym występuje szesnaście drużyn. To będą trudne rozgrywki, a jednocześnie ciekawie. Należy podkreślić, że pod względem fizycznym to będzie bardzo wymagający sezon. Kluczowe będzie stworzenie równorzędnego pierwszego i drugiego składu – mówi Grzegorz Pająk, rozgrywający MKS-u.

Jednym z faworytów rozgrywek jest z pewnością BBTS Bielsko-Biała, spadkowicz z PlusLigi. Sergii Kapelus, trener BBTS mówi: – Marzy mi się PlusLiga, jak wszystkim nam w klubie. Ale nie chcielibyśmy po ewentualnym powrocie znowu walczyć tylko o przedostatnie miejsce. Przed startem poprzedniego sezonu wymieniano nas w gronie głównych kandydatów do spadku. Widocznie były ku temu podstawy. Żeby awansować, to trzeba być na to gotowym. Chciałbym, żeby w sezonie 2023/24 rozpoczął się proces naszego powrotu. Wierzę w swój zespół.

Warto zwrócić uwagę na stale rosnącą pozycję i znaczenie TAURON 1. Ligi. W rozgrywkach 2022/2023 aż 35 meczów fazy zasadniczej oraz play-off pokazywane było na sportowych antenach Polsatu, dodatkowo 17 meczów można było obejrzeć w internecie. Średnia oglądalność meczów w Polsacie to ponad 18 tysięcy widzów. Najlepiej oglądanym spotkaniem sezonu było starcie z 27 października 2022, pomiędzy Chemeko-System Gwardią Wrocław a PZL LEONARDO Avią Świdnik – średnio oglądało je 49 905 widzów. Na drugim miejscu uplasował się mecz mistrzów ligi Exact Systems Norwida Częstochowa z Mickiewiczem Kluczbork (41 672), a na trzecim finałowe starcie MKS Będzin z Exact Systems Norwida Częstochowa (38 734). Piętnaście meczów zanotowało średnią oglądalność powyżej dwudziestu tysięcy.

Jeżeli chodzi o ekwiwalent reklamowy marek powiązanych z rozgrywkami TAURON 1. Ligi to telewizja wygenerowała ponad 177 tysięcy ekspozycji, co przełożyło się na ekwiwalent w wysokości ponad 18 milionów złotych. Internet dał ponad 44 tysiące publikacji/ekspozycji – o łącznej wartości ekwiwalentu blisko 40 milionów. Prasa to ponad 11 tysięcy kontaktów/publikacji i ponad 12 milionów ekwiwalentu reklamowego. Łącznie Telewizja Polsat wygenerowała 76 procent liczby publikacji/ekspozycji i 26 procent ekwiwalentu.

– Gratuluję naszym klubom, wyniki badań pokazują że nasza pozycja na rynku jest stabilna, z możliwościami rozwoju – podkreśla Artur Popko, prezes PLS.

– Bardzo istotną rolę odgrywa tutaj Telewizja Polsat, która w sezonie 2022/2023 pokazała wszystkie mecze ligowe na swoich sportowych antenach jeżeli chodzi o PlusLigę i jeden mecz z każdej kolejki, jeżeli chodzi o TAURON 1. Ligę. Kibice mieli podane bardzo dużo ciekawych meczów. Tak duża liczba transmisji – 279 w PlusLidze i 35 w TAURON 1. lidze – spowodowały także, że mamy bardzo wysoki ekwiwalent, co z kolei powinno ucieszyć naszych partnerów oraz sponsorów. Coraz lepiej w tym zestawieniu plasują się także ekipy z TAURON 1. Ligi, widać pracę wykonywaną w tych mniejszych ośrodkach – dodaje.

Warto także zwrócić uwagę na widoczne zwroty marketingowe nie tylko dla sponsorów ale także samorządów, które aktywnie wspierają ekipy TAURON 1. Ligi. W czołówce zestawienia najlepiej rozpoznawanych marek nieprzypadkowo znalazły się miasta Częstochowa, Będzin czy Wrocław czy Bydgoszcz.

Program 1. kolejki TAURON 1. Ligi Mężczyzn:

15 września (piątek)



godz. 17.00 MKS Będzin - Lechia Tomaszów Mazowiecki (transmisja na Polsat Sport Go)



godz. 17.30 Bogdanka Arka Chełm - KGHM SPS Głogów (transmisja na Polsat Sport)

16 września (sobota)



godz. 17.00 MCKiS Jaworzno - BBTS Bielsko-Biała



godz. 17.00 AZS AGH Kraków - PSG KPS Siedlce



godz. 17.00 PZL LEONARDO Avia Świdnik - REA BAS Białystok

18 września (poniedziałek)



godz. 20.30 KKS Mickiewicz Kluczbork - MKST Astra Nowa Sól (transmisja na Polsat Sport News)



21 września (czwartek)



godz. 20.30 BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - SMS PZPS Spała (transmisja na Polsat Sport News)



Przełożone mecze 1. Ligi TAURON 1. Ligi Mężczyzn22 listopada (środa)godz. 17.00 Gwardia Wrocław - Olimpia Sulęcin

Informacja prasowa