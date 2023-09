Troje Polaków wystąpi w finałach Diamentowej Ligi w Eugene

Będzie to ostatni w sezonie mityng Diamentowej Ligi. Podczas dwudniowych zawodów zaprezentują się lekkoatleci, którzy zdobyli najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej. Zarówno kobiety jak i mężczyźni wystąpią w 16 konkurencjach, a zwycięzcy otrzymają diamentowe trofea. Przed rokiem w Eugene odbyły się mistrzostwa świata. Najlepsi lekkoatleci ponownie zaprezentują się w stanie Oregon.

Kaczmarek w tym sezonie aż czterokrotnie zeszła poniżej 50 sekund na 400 m. 16 lipca w Chorzowie uzyskała drugi wynik w historii polskiej lekkoatletyki (49,48). Natomiast w sierpniu w Budapeszcie została wicemistrzynią świata, przegrywając jedynie z Marileidy Paulino z Dominikany.

Reprezentantka Polski utrzymuje wysoką formę pod koniec sezonu. 3 września w Olsztynie pobiła nieoficjalny rekord Polski w biegu na 500 m - 1.07,18.

Kaczmarek regularnie startowała w zawodach Diamentowej Ligi. Wygrała mityngi we Florencji, Chorzowie i Monako, dzięki czemu ma 35 pkt i jest liderką klasyfikacji generalnej. Ma cztery punkty przewagi nad drugą Holenderką Lieke Klaver i pięć nad trzecią Paulino. W Eugene jej rywalkami będą także Sada Williams z Barbadosu - brązowa medalistka MŚ oraz Brytyjka Victoria Ohuruogu, Jamajka Candice McLeod, Lynna Irby-Jackson z USA, Belgijka Cynthia Bolingo i Aliyah Abrams z Gujany.

Dla Skrzyszowskiej występ w Eugene będzie już 20. startem w biegu na 100 m ppł w tym sezonie. Najlepszy wynik uzyskała 4 sierpnia w Bernie - 12,59. Zawodniczka AZS AWF Warszawa nie zbliżyła się do swojego rekordu życiowego sprzed roku (12,51). W MŚ w Budapeszcie doszła do półfinału. Mimo wszystko płotkarka może zaliczyć ten sezon do udanych, gdyż regularnie biegała poniżej 12,80, a w czterech mityngach Diamentowej Ligi zdobyła 16 pkt, co daje jej szóste miejsce w generalnej klasyfikacji.

W Eugene Skrzyszowska będzie rywalizować z medalistkami MŚ w Budapeszcie: Jamajką Danielle Williams, Jasmine Camacho-Quinn z Portoryko i Amerykanką Kendrą Harrison, rekordzistką świata Tobi Amusan z Nigerii, a także Jamajką Megan Tapper i reprezentantkami USA: Nią Ali, Tią Jones i Alayshą Johnson.

Kobielski w tym roku startował tylko w dwóch mityngach Diamentowej Ligi. 5 maja w Dausze i 16 lipca w Chorzowie polski skoczek wzwyż zajął czwarte miejsce i z dorobkiem 10 pkt zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji generalnej, dzięki czemu będzie mógł wystąpić w Eugene.

W Oregonie zabraknie złotego i brązowego medalisty z Budapesztu - Włocha Gianmarco Tamberiego i Mutazza Isy Barszima z Kataru. Pod ich nieobecność faworytem wydaje się być wicemistrz świata JuVaughn Harrison z USA, który w tym roku wyrównał rekord życiowy - 2,36. Szansę na zwycięstwo mają także Nowozelandczyk Hamish Kerr, Koreańczyk Sanghyeok Woo i Kubańczyk Luis Enrique Zayas, którzy w tym sezonie uzyskali 2,33. W Eugene wystartują też Ukrainiec Andrij Procenko i Belg Thomas Carmoy.

W konkursie skoku wzwyż kobiet wystąpi mistrzyni świata Jarosława Mahuczich z Ukrainy oraz jej rodaczki: Julia Lewczenko i Iryna Heraszczenko, a także Australijka Nicola Olyslagers, Serbka Angelina Topic i Brytyjka Morgan Lake.

Gwiazdą zawodów w Eugene będzie Norweg Jakob Ingebrigtsen, który w sobotę pobiegnie na jedną milę (1609 m), a w niedzielę na 3000 m. 8 września w Brukseli biegacz czasem 4.43,13 ustanowił rekord świata na 2000 m. Norweg przed rokiem w Eugene zdobył srebrno na 1500 m i złoto na 5000 m, a w sierpniu w Budapeszcie powtórzył ten sukces, choć odczuwał niedosyt, gdyż celował w dwa złote medale.

Szwed Armand Duplantis w tym roku wygrał pięć z sześciu mityngów Diamentowej Ligi, w których uczestniczył. W lutym poprawił rekord świata na 6,22. W sezonie letnim strącał poprzeczki na wysokości 6,23 i zapowiada, że w Eugene ponownie spróbuje uzyskać najlepszy wynik w historii.

Ostatnią konkurencją w Eugene będą biegi na 200 m. Spośród zgłoszonych sprinterów najlepszy tegoroczny wynik (19,50) ma dwukrotny medalista MŚ w Budapeszcie - Letsile Tebogo z Botswany. Wśród kobiet faworytką jest Jamajka Shericka Jackson, która wygrała dwa ostatnie MŚ na tym dystansie.

W sobotę rywalizacja w Eugene rozpocznie się o godz. 20 czasu polskiego, a w niedzielę o 20.30.

