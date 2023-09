Znany arbiter skazany. Sędziował między innymi mecz Legii Warszawa w el. LM

Norweska prokuratura zarzucała arbitrowi, że w latach 2014-2020 nie odprowadził do fiskusa należnych podatków na łączną kwotę ponad miliona koron (ponad 400 tysięcy złotych). Sąd w Haugaland i Sunnhordaland po dokładnym zbadaniu sprawy orzekł winę Sveina Oddvara Moena i skazał go na cztery miesiące więzienia.

ZOBACZ TAKŻE: Kuriozalna sytuacja w Anglii! Dwóch sędziów kontuzjowanych. Zastąpił ich kibic

Wyrok mógł być wyższy, ale sąd wziął pod uwagę okoliczności łagodzące: Moen przyznał się do winy i natychmiast wpłacił na konto Urzędu Skarbowego brakującą kwotę.

- Zapoznałem się z wyrokiem, przyjmuję go do wiadomości i wypełnię postanowienie sądu. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Popełniłem błędy i można się było spodziewać tego, jak to się skończy - przyznał w rozmowie z NRK.

Svein Oddvar Moen karierę sędziego piłkarskiego rozpoczął w 1995 roku. W 2003 zadebiutował w norweskiej ekstraklasie, a dwa lata później został sędzią międzynarodowym. Prowadził mecze Ligi Mistrzów (w tym Bayern Monachium - Olympique Marsylia w 2012, oraz Arsenal - Bayern i Real Madryt - Galatasaray w 2013 roku) oraz spotkania eliminacji ME i MŚ. Polscy kibice mogą go kojarzyć przede wszystkim z pierwszego starcia Legii Warszawa z Dundalk w eliminacjach Ligi Mistrzów.

RI, Polsat Sport