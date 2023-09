Cezary Kulesza przerywa milczenie! "Czas na wybór"

W czwartek 14 września Fernando Santos oficjalnie przestał pełnić funkcję trenera polskiej kadry. Rzecznik prasowy PZPN, Łukasz Wachowski, ogłosił wówczas, że związek zakończy poszukiwania następcy Portugalczyka przed najbliższym spotkaniem zarządu (20 września).

Wiele wskazuje na to, że to właśnie wtedy zostanie ogłoszony nowy selekcjoner. Sugeruje to również najnowszy wpis Cezarego Kuleszy na Twitterze, w którym prezes PZPN poinformował, że jest już po rozmowach ze wszystkimi kandydatami do objęcie tej posady.

Zakończyły się rozmowy z kandydatami na selekcjonera. Czas na wybór. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) September 16, 2023

"Zakończyły się rozmowy z kandydatami na selekcjonera. Czas na wybór" - napisał Kulesza w sobotni poranek.

Nowy szkoleniowiec szansę debiutu będzie miał już w przyszłym miesiącu. Biało-Czerwoni podczas październikowego zgrupowania zmierzą się z Wyspami Owczymi w Thorshavn (12.10) oraz Mołdawią w Warszawie (15.10).

HS, Polsat Sport