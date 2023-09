Reprezentacja Polski po czternastu latach sięgnęła po mistrzostwo Europy.

- Od początku turnieju ostrzyliśmy sobie zęby na złoty medal. Wiedzieliśmy, że nas na to stać. Jak przełamaliśmy Słoweńców, to nic nie stało na przeszkodzie, by ograć Włochów - powiedział siatkarz reprezentacji Polski.

Zachwycony postawą Biało-Czerwonych był prezes PZPS Sebastian Świderski.

- Pokazali kolejny raz, że są twardzielami. Najlepszy mecz tego turnieju - stwierdził.

Dużą rolę w finale odegrała zagrywka.

- Od piątku powtarzaliśmy sobie, że musimy odrzucić Włochów od siatki. Początek pierwszego seta wlał w nas sporo wiary, że możemy serwować najlepiej na turnieju - zakończył Kochanowski

jb, Polsat Sport