Oba kluby cztery lata temu wspólnie wywalczyły awans na najwyższy szczebel rozgrywkowy, ale przez ten czas ich losy potoczyły się w różnych kierunkach. Łodzianie szybko bowiem spadli do 1. ligi i dopiero teraz wrócili do elity, za to drużyna z Częstochowy w tym czasie sięgnęła po dwa Puchary Polski oraz wywalczyła dwa wicemistrzostwa i mistrzostwo kraju.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne kłopoty Dawida Janczyka! Klub zabrał głos

Także w tym sezonie oba zespoły walczą o odmienne cele. Marzeniem zajmującego przedostatnie miejsce w tabeli ŁKS jest utrzymanie się w lidze, za to piąty Raków zamierza obronić tytuł.

"Trudno wskazać słaby punkt Rakowa. W każdym sezonie idą do góry. Robią niesamowity progres, co zapoczątkował trener Marek Papszun, a trener Dawid Szwarga to kontynuuje także w europejskich pucharach, co pokazuje, że potrafi podołać zadaniu" – przyznał na czwartkowej konferencji trener ŁKS Kazimierz Moskal.

W związku z tym faworytem sobotniego meczu w Częstochowie będzie Raków, ale to – jak dodał trener łodzian - może być jednocześnie szansą gości.

"Raków jest na fali. Przyjeżdża do nich beniaminek. Na pewno będą się czuli mocni. Pytanie, czy nie poczują się zbyt mocni. Oczywiście będą uważać na to, żeby nas nie zlekceważyć, ale czasami to siedzi głęboko i może mieć znaczenie" – tłumaczył.

Zaznaczył przy tym, że mimo różnicy w potencjale obu kadr, jego zespół nie zamierza w sobotę prosić jedynie o najniższy wymiar kary.

"Nie powiem, że jedziemy po zwycięstwo, czy punkt. Chcemy po prostu rozegrać dobry mecz. Wynik zawsze jest sprawą otwartą, nawet jeśli wielu ekspertów uważa, że nic tam nie jesteśmy w stanie zrobić. Doceniamy klasę rywala i to, że jest mocny, ale na pewno nie chcemy w Częstochowie wyłącznie przetrwać. Będziemy chcieli zagrać dobry mecz" – zapewnił.

Moskal przekonywał, że jego drużyna dobrze wykorzystała reprezentacyjną przerwę, zarówno na boisku, jak i w szatni. Przyznał, że był to okres, by zintegrować zespół, który został skompletowany już w trakcie trwania rozgrywek.

Do treningów wrócił m.in. kapitan drużyny Adam Marciniak. W sobotę nie zagra za to jeszcze Adrian Małachowski, który musi pauzować za czerwoną kartę w meczu z Puszczą Niepołomice.

Relacja i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek o 17:30.