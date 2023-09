Pięć bramek, jakie zespół trenera Aleksandara Vukovica ma na koncie, padło po rzutach karych (4) i trafieniu samobójczym. W trakcie reprezentacyjnej przerwy pokonali Ruch Chorzów 3:0, zdobywając dwa gole z akcji.

„Znów stworzyliśmy dużo sytuacji, ale tym razem piłka wpadała do siatki. Podniosło to nasze morale. Pokazaliśmy sami sobie, że można. Teraz trzeba to przełożyć na mecze ligowe. Najbliższa okazja do tego, by worek z bramkami się rozwiązał, będzie w sobotę, kiedy podejmiemy Legię” – dodał pomocnik.

Zaznaczył, że Piast pokazał już w tym sezonie, że potrafi dobrze grać z teoretycznie najlepszymi rywalami w lidze.

„W spotkaniu z Lechem (przegranym 1:2) mieliśmy bardzo dużo sytuacji, Raków pokonaliśmy (2:1). Teraz zależy nam na wygranej z liderującą tabeli Legią, bo nas po prostu na to stać” – ocenił zawodnik.

Gliwiczanie w siedmiu meczach zanotowali wygraną, porażkę i pięć remisów.

„W tych zremisowanych spotkaniach byliśmy równorzędnym przeciwnikiem, jeśli nie lepszym zespołem. Brakowało nam skuteczności. Zdajemy sobie z tego sprawę z tego, teraz czas przekuć słowa na czyny i wykorzystywać sytuacje” – zakończył Kądzior.

Lutowy mecz z Legią gliwiczanie przegrali u siebie 0:1 po rzucie karnym. Wtedy pomocnik gospodarzy Grzegorz Tomasiewicz grał „przyklejony” do lidera stołecznej drużyny Jozue.

„Grzesiek uprzykrzył my faktycznie życie. Zobaczymy, czy w sobotę zastosujemy podobne rozwiązanie. Są różne rozwiązania, jednym z nich jest krycie indywidualne tak ważnego zawodnika” – wyjaśnił Vukovic.

Przyznał, że stara się przekazać swoim graczom, by nie czuli się gorsi od żadnego rywal a w lidze.

„Takiego nastawienia oczekuję. Musimy szanować i cenić swój potencjał. Pokazaliśmy - mimo sporej liczby remisów – że stać nas na dużo” – dodał.

Zaznaczył, że do treningów z drużyną wrócił po kontuzji doświadczony napastnik Kamil Wilczek, ale jego występ w sobotę pozostaje niepewny. Nie został w klubie testowany podczas reprezentacyjnej przerwy pomocnik Tomas Podstawski.

Relacja i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o 20:00.