Polscy siatkarze już wywalczyli awans! Zagrają w najważniejszej imprezie roku

2025 FIVB Volleyball Men's World Championship to 21. edycja zmagań o tytuł najlepszej drużyny globu w siatkówce mężczyzn. Nie poznaliśmy jeszcze gospodarza turnieju finałowego, znanych jest już jednak 16 z 32 uczestników zmagań.

Przypomnijmy, że w mistrzostwach świata siatkarzy doszło do ogromnych zmian. Począwszy od 2025 roku turniej będzie organizowany co dwa lata, a nie jak wcześniej co cztery. Rozszerzono liczbę uczestników z 24 do 32 drużyn.

Awans do MŚ 2025 jako pierwsi uzyskali Włosi, obrońcy mistrzowskiego tytułu z 2022 roku. Przypomnijmy, że w finale rozegranym w katowickim Spodku pokonali reprezentację Polski 3:1.

Kolejne 15 miejsc przypadło czołowym drużynom mistrzostw poszczególnych kontynentów. Awans wywalczyli medaliści mistrzostw Azji, Afryki, Ameryki Południowej oraz Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. W czołowej czwórce w Europie znaleźli się siatkarze Italii, w związku z tym awans uzyskało trzech pozostałych uczestników półfinałów.

W gronie 16 zespołów, które mają już pewny awans, jest jeden debiutant – Kolumbia. Libia ostatni raz grała w 1982 roku, Algieria w 1998 roku; pozostałe trzynaście ekip to finaliści MŚ 2022, które rozegrano na boiskach Polski i Słowenii.

Kto uzupełni stawkę finalistów? Pozostałe miejsca zostaną przydzielone najlepszym ekipom w rankingu FIVB na koniec sezonu reprezentacyjnego w roku poprzedzającym MŚ 2025.

Uczestnicy mistrzostw świata siatkarzy 2025 (16/32):

Włochy – obrońca tytułu mistrza świata z 2022 roku

Japonia – mistrz Azji 2023 /AVC

Iran – wicemistrz Azji 2023 /AVC

Katar – 3. drużyna mistrzostw Azji 2023 /AVC

Argentyna – mistrz Ameryki Południowej 2023 /CSV

Brazylia – wicemistrz Ameryki Południowej 2023 /CSV

Kolumbia – 3. drużyna mistrzostw Ameryki Południowej 2023 /CSV

USA – mistrz Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów 2023 /NORCECA

Kanada – wicemistrz Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów 2023 /NORCECA

Kuba – 3. drużyna mistrzostw Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów 2023 /NORCECA

Egipt – mistrz Afryki 2023 /CAVB

Algieria – wicemistrz Afryki 2023 /CAVB

Libia – 3. drużyna mistrzostw Afryki 2023 /CAVB

Polska – mistrzostwa Europy 2023 /CEV

Francja – mistrzostwa Europy 2023 /CEV

Słowenia – mistrzostwa Europy 2023 /CEV.

RM, Polsat Sport