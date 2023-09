To będzie prawdziwe spotkanie na szczycie. Inter i Milan to jedyne ekipy we włoskiej ekstraklasie, które mają na swoim koncie komplet zwycięstw w nowym sezonie. "Nerazzurri" dzięki minimalnie lepszemu bilansowi goli plasują się na pierwszej pozycji w ligowej tabeli, jednak w sobotę ten stan rzeczy może ulec zmianie.



Milan ostatnich potyczek z lokalnym rywalem nie może zaliczyć do udanych. Drużyna przegrała cztery mecze z Interem z rzędu i teraz będzie chciała zrewanżować się za wszystkie te upokorzenia.

Ponadto sobotnia rywalizacja będzie starciem dwóch znakomitych strzelców - Lautaro Martineza oraz Oliviera Giroud. Obaj napastnicy trafiali do siatki w każdej kolejce w bieżących rozgrywkach. Argentyńczyk zdobył już pięć goli, natomiast Francuz zaliczył jedno trafienie mniej.

Relacja i wynik na żywo meczu Inter Mediolan - AC Milan na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

HS, Polsat Sport