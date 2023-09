W piątek 16 września kobieca drużyna Ajaksu rywalizowała na wyjeździe z zespołem Excelsior. Ekipa z Amsterdamu bardzo dobrze weszła w to spotkanie. Ajax do przerwy prowadził 2:0. Autorką obu trafień była Romee Leuchter.

ZOBACZ TAKŻE: Już wszystko jasne! Zobaczcie najlepsze karty Polek i Polaków w EA FC 24

Co ciekawe 22-latka w tym spotkaniu skompletowała hat-tricka, trafiając do bramki rywalek także w doliczonym czasie drugiej połowy. Był to jednak bardzo niecodzienny gol. Napastniczka uderzyła piłkę z rzutu wolnego, a ta odbiła się od poprzeczki. Bramkarka Excelsioru chwilę obserwowała futbolówkę, która wzbiła się wysoko w niebo. Po chwili postanowiła jednak, że wznowi grę piłką, którą miała pod ręką. Ku jej zdziwieniu futbolówka uderzona przez Leuchter spadła, a następnie wpadła do jej bramki. Sędzia uznał tego gola, a nagranie z całej sytuacji pojawiło się w mediach społecznościowych Ajaksu.

"Nie da się nas zatrzymać" - napisano.

You can’t stop us 😄☄️ pic.twitter.com/FRcXgTWhlw — Ajax Vrouwen (@AjaxVrouwen) September 15, 2023

Mecz ostatecznie zakończył się porażką gospodyń 1:3.

AA, Polsat Sport