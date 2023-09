W walce wieczoru gali UFC w Las Vegas dojdzie do hitowego rewanżu. Alexa Grasso (16-3, 4 KO, 2 Sub) skrzyżuje rękawice z Valentiną Shevchenko (23-4, 8 KO, 7 Sub). Stawką pojedynku będzie tytuł mistrzyni wagi muszej, którego posiadaczką jest Meksykanka. Transmisja gali UFC z walką wieczoru Grasso - Shevchenko w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.