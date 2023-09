Ile zarobili polscy siatkarze? Reprezentacja gorsza od... Rakowa

Czy to dużo, czy to mało to oczywiście pojęcie względne - jak zawsze. Dla reprezentantów kraju liczy się z pewnością wymiar sportowy i kolejny złoty medal do kolekcji. Polacy po 14 latach zdobyli drugi raz w historii siatkarskie mistrzostwo Europy. Można powiedzieć, że dogonili pod tym względem nasze siatkarki, które podwójnymi mistrzyniami na Starym Kontynencie zostawały w latach 2003-2004.

Sukces sportowy na niwie profesjonalnej niesie za sobą również sukces finansowy. Podobnie jest w siatkówce. Nasi siatkarze za triumf w EuroVolley dostali pół miliona euro, czyli ponad dwa miliony złotych.

W puli do rozdania przez CEV (Europejska Federacja Siatkówki) znalazł się milion euro dla czterech najlepszych reprezentacji turnieju. Oczywiście triumfator otrzymał najwięcej, wspomniane 500 tys. euro. Finaliści, czyli Włosi wzbogacili się o 250 tys. euro, czyli ponad milion złotych. Brązowi medaliści - Słoweńcy odstali 150 tys. euro, co w przeliczeniu na złotówki daje ok. 700 tys., natomiast Francja, która uplasowała się tuż za podium uzyskała 100 tys. euro, tj. ok. 450 tys. zł.

Dla porównania Raków Częstochowa za awans do fazy grupowej Ligi Europy (drugie, co do hierarchii rozgrywki piłkarskie UEFA), otrzymał już 3,63 mln euro (ponad 16,2 mln zł.). Ba, mistrzowie Polski za pojedynczy triumf w tych zmaganiach dostaną więcej niż polscy siatkarze za triumf na EuroVolley. Mowa o kwocie 630 tys. euro (ponad 2,8 mln. zł).

O wiele więcej Polacy zarobili wygrywając tegoroczną edycję Ligi Narodów. Wówczas zgarnęli milion dolarów (ponad cztery miliony złotych).