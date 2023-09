Niepotrzebne nerwy! Drugie zwycięstwo polskich siatkarek w kwalifikacjach olimpijskich

Polskie siatkarki wygrały 3:1 z Koreą Południową w swym drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich rozgrywanego w Łodzi. Mecz zgodnie z przewidywaniami zakończył się zwycięstwem Polek, nie było to jednak łatwe spotkanie. W pewnym momencie zrobiło się nerwowo, a rywalki urwały gospodyniom seta. To drugie zwycięstwo podopiecznych Stefano Lavariniego, które na inaugurację pokonały Słowenię 3:0.