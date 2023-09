Poważne problemy mistrza Polski. Fatalny początek sezonu

Gdańszczanie przegrali dwa pierwsze ligowe mecze, ale później zanotowali trzy kolejne zwycięstwa.

"Czy my jesteśmy tacy dobrzy, czy obrońcy tytułu tacy słabi? Ten wynik robi wrażenie, ale prawda zapewne leży pośrodku. Wykonana praca przynosi efekty, bo gramy coraz lepiej, jednak z drugiej strony trzeba zauważyć, że Budo to nie jest zespół ze swoich najlepszych lat. Widać, że ma problemy, jest porozbijany mentalnie oraz kadrowo, ale my patrzymy na siebie i koncentrujemy się na swojej grze" – powiedział PAP dyrektor gdańskiego klubu Maciej Olszewski.

Gospodarze kiepsko rozpoczęli to spotkanie, bowiem pierwsze punkty z przyłożenia stracili już w 22. sekundzie.

"Taka jest nasza specyfika. Bardzo często źle wchodzimy w mecz i musimy popracować nad koncentracją. Najważniejsze, że z nawiązką udało nam się odrobić straty" – zauważył.

Spory udział w tym wysokim zwycięstwie mieli obcokrajowcy. Łącznik ataku z Namibii Denzo Bruwer zdobył 23 punkty, tongijski skrzydłowy Antony Siale dołożył 20, a rodak tego ostatniego środkowy ataku Taholo Selupe zanotował pięć "oczek".

"Są opinie, że Bruwer może być najlepszym transferem tej rundy ekstraligi. Poza tym dobrze spisuje się filar młyna, kolejny zawodnik z Tonga Henrik Huhane oraz Zavien Klaasen z RPA. Przez dwa lata Zavien występował na środku ataku, ale zawsze chciał sprawdzić się w trzeciej linii młyna. Teraz gra jako wiązacz i widać, że bardzo dobrze odnajduje się na tej pozycji. Nowa rola sprawia mu radość i ta zmiana zdała egzamin" – tłumaczył Olszewski.

Zmienił się lider rozgrywek. Została nim Juvenia Kraków, która wykorzystała fakt, że zajmujący do tej pory pierwsze miejsce Orkan Sochaczew w tej kolejce pauzował. "Smoki" grały u siebie z ostatnimi w tabelki Budowlanymi Commercecon Łódź i pewnie wygrały 90:8.

W Lublinie Edach Budowlani pokonali Ogniwo Sopot 38:29, zaś mecz Arka Gdynia - Awenta Pogoń Siedlce zakończył się wynikiem 14:38.