Tak wygląda ranking FIVB po mistrzostwach Europy

Biało-czerwoni, którzy zajmują pierwsze miejsce w zestawieniu FIVB nieprzerwanie od czerwca zeszłego roku, zakończyli mistrzostwa Europy niepokonani i w sumie do rankingu zdobyli niecałych 11 punktów. Najwięcej zyskali za zwycięstwo w finale nad obrońcami tytułu i aktualnymi mistrzami świata Włochami – 6,88 pkt. Najmniej natomiast za wygrane 3:1 z Holandią i Belgią – zaledwie po 0,01 pkt.

Porażki Francuzów 0:3 z Włochami w półfinale oraz ze Słowenią 2:3 w meczu o brąz, a także ich wcześniejsza przegrana w grupie ze znacznie niżej notowaną Rumunią 1:3 spowodowały, że "Trójkolorowi" spadli z szóstego na siódme miejsce. W mistrzostwach Europy stracili w sumie 25,36 pkt.

Od pewnego czasu ranking światowy jest aktualizowany po każdym meczu zespołów w oficjalnych międzynarodowych imprezach. Punkty są dodawane lub odejmowane na podstawie specjalnego algorytmu. Wartość zależy m.in. od samego wyniku, a także klasy rywala i rodzaju rozgrywek.

Ranking FIVB zyskał na wartości po zmianach dotyczących zasad kwalifikacji na igrzyska olimpijskie. To właśnie pozycja w tym zestawieniu będzie miała istotne znaczenie dla reprezentacji, które nie wywalczą awansu w turniejach kwalifikacyjnych. Rozegrane one zostaną na przełomie września i października w Brazylii, Chinach i Japonii. Po dwie najlepsze ekipy z każdej grupy zdobędzie bilet do Paryża.

Pięć najlepszych drużyn z rankingu na koniec przyszłorocznej edycji Ligi Narodów dołączy do uczestników turnieju olimpijskiego, przy czym musi być zachowany parytet kontynentów (każdy musi mieć swojego przedstawiciela na igrzyskach).

Czołówka rankingu FIVB:

1. Polska 418,42 pkt

2. USA 378,90

3. Włochy 366,02

4. Brazylia 337,28

5. Japonia 334,34

6. Argentyna 318,81

7. Francja 306,80

8. Słowenia 302,65

9. Serbia 268,94

10. Holandia 246,68

AA, PAP