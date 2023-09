To było kluczem do zwycięstwa. Grbić wskazał wprost

Marcin Lepa: Drugie złoto z reprezentacją Polski. Jest pan dumny z drużyny?

Nikola Grbić: Tak, ale w trzecim secie mogliśmy zagrać lepiej. Szczerze mówiąc: miałem przekonanie, że możemy wygrać, natomiast nie spodziewałem się, że będzie to wynik 3:0. Od początku przejęliśmy kontrolę i byliśmy konsekwentni.

Kluczem była nieprawdopodobna zagrywka.

Tak jest. W poprzednich meczach - z Serbią i Słowenią - popełnialiśmy zbyt wiele błędów w tym elemencie, a jednocześnie nie zaliczaliśmy asów. Teraz od pierwszych minut byliśmy skuteczni na zagrywce i to bardzo nam pomogło. Odrzuciliśmy Włochów od siatki, dzięki czemu było nam łatwiej.

Za wami drugi wygrany finał, ale to wciąż nie finał sezonu.

Warto to podkreślić. Jestem bardzo szczęśliwy, dumny z chłopaków, ale za chwilę wracamy do Spały, aby znów przygotować się najlepiej, jak tylko potrafimy, do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk. Jeśli zachowamy ten poziom koncentracji, co na mistrzostwach Europy, to jestem spokojny o wyniki. Największymi wrogami dla nas możemy być my sami.

