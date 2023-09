W 3. odcinku na torze pojawi się ten, który "tanio skóry nie sprzedaje", Mariusz "Pudzian" Pudzianowski! Jak utytułowany strongman i zawodnik mieszanych sztuk walki poradzi sobie z przeszkodami ninja? Na starcie staną także zdobywcy tytułu Last Man Standing, a obecnie Last Warrior Standing - Robert Bandosz i Paweł Murawski! To będzie zacięta rywalizacja!