Legendarny bokser marzy o… występie na olimpijskim ringu

„Od dawna mam w sercu marzenie zdobycia olimpijskiego złota” - powiedział 44-letni były zawodowy bokser, który chce walczyć w igrzyskach w Paryżu.

„Jestem marzeniem i planem podekscytowany” - powiedział Pacquiao w mediach filipińskich. Jest jedynym bokserem w historii, który zdobył mistrzowskie pasy w ośmiu różnych kategoriach wagowych.

Przyznał, że jako nastolatek przyjechał do Manili i chciał dostać się do reprezentacji olimpijskiej Filipin, ale powiedziano mu wówczas, że nie potrafi boksować i odrzucono jego kandydaturę. To skłoniło go do przejścia na zawodowstwo, ale marzenie o walce na igrzyskach o złoty medal pozostało w nim do dziś.

ZOBACZ TAKŻE: Tragedia na gali bokserskiej. Mąż mistrzyni świata zmarł podczas jej walki

W czasie 26-letniej kariery stoczył 72 walki, z których 62 wygrał, w tym 39 przez nokaut, osiem przegrał, a dwie zakończyły się remisem. Łącznie wywalczył 12 pasów mistrzowskich.

W sierpniu przewodniczący Filipińskiego Komitetu Olimpijskiego Abraham Tolentino przyznał, że Pacquiao skontaktował się z nim, by dowiedzieć się o proces kwalifikacyjny do IO.

W jego przypadku jest to trudne, aczkolwiek nie niemożliwe. Zdaniem Tolentino, ze względu na wiek, nie może wziąć udziału w Igrzyskach Azjatyckich będących najprostszą ścieżką kwalifikacji do IO, gdyż obowiązuje w nich limit 40 lat dla zawodników.

Legenda boksu ma dwie możliwości realizacji marzeń olimpijskich - udział w dwustopniowych kwalifikacjach na początku 2024 r. albo liczenie na zdobycie zaproszenia zgodnie z zasadą „uniwersalności” przyznawanego przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Takich zaproszeń we wszystkich męskich kategoriach wagowych MKOl może przydzielić cztery.

Na razie 44-latek nie zdradził, w jakiej kategorii wagowej mógłby walczyć o olimpijski bilet. Obecnie waży około 66 kg, co oznacza, że albo powinien nieco zrzucić, by „zmieścić” się w kategorii 63,5 kg, albo nabrać masy mięśniowej, by móc startować w kat. 71 kg.

Pacquiao od 2010 roku łączył uprawianie boksu w gronie zawodowców z działalnością polityczną. Był kongresmenem, a od 2016 roku senatorem. Wystartował także w wyborach prezydenckich na Filipinach w maju 2022 r., ale uzyskał 6 procent głosów.

KN, PAP