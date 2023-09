Liga Mistrzów: FC Barcelona - Royal Antwerp. Gdzie obejrzeć transmisję?

FC Barcelona rozpocznie zmagania w tegorocznej Lidze Mistrzów od domowego spotkania z ekipą Royal Antwerp. Zespół z Katalonii jest zdecydowanym faworytem tego starcia. Transmisja meczu FC Barcelona - Royal Antwerp w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

"Blaugrana" ma coś do udowodnienia piłkarskiemu światu podczas rozpoczynającej się we wtorek 32. edycji Champions League. W minionej kampanii Robert Lewandowski i spółka odpadli bowiem w fazie grupowej rozgrywek, gromadząc na swoim koncie zaledwie siedem "oczek". Wydaje się, że tegoroczna grupa, w której oprócz zespołu Royal Antwerp zagrają jeszcze FC Porto i Szachtar Donieck, jest mniej wymagająca, niż miało to miejsce w roku ubiegłym.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzów: Plan transmisji na wtorek - 19.09

Przeciwnik na start wydaje się wręcz idealny dla podopiecznych Xaviego Hernandeza. Piłkarze z Antwerpii to absolutny debiutant na salonach. Pierwszy w historii klubu start w Lidze Mistrzów gracze Royal zapewnili sobie dzięki pokonaniu w czwartej rundzie eliminacji greckiego AEK Ateny. Mistrzowie Belgii najpierw ograli ateńczyków u siebie 1:0, a następnie na wyjeździe triumfowali 2:1. Jak zaprezentują się w starciu z faworyzowaną Barceloną?

Transmisja meczu FC Barcelona - Royal Antwerp w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.50.