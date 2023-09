Nadszedł długo wyczekiwany moment w postaci powrotu piłkarskiej Ligi Mistrzów! W jednym z wtorkowych spotkań odbędzie się wielki hit pomiędzy Paris Saint-Germain a Borussią Dortmund. Transmisja w Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

Patrząc na układ par wtorkowych spotkań pierwszej kolejki fazy grupowej Champions League śmiało można powiedzieć, że właśnie konfrontacja francuskiego giganta z niemieckim zespołem zapowiada się jako wielki szlagier. Obie drużyny znalazły się w grupie "śmierci" wespół z AC Milan oraz Newcastle. Teoretycznie faworytem do awansu z pierwszego miejsca powinni być mistrzowie Francji, ale nawet oni nie mogą być pewni swego.

W Paryżu w okresie letnim doszło do wielkich zmian. Przede wszystkim nie ma już w składzie Leo Messiego, który wybrał grę w Stanach Zjednoczonych. Przygoda Argentyńczyka w stolicy Francji nie była do końca udana. Zabrakło przede wszystkim sukcesu właśnie w Lidze Mistrzów. Sam zainteresowany, mimo że zdobywał sporo bramek, zawodził w decydujących momentach.

Paryż opuściła druga z gwiazd stanowiąca w ostatnich latach wielkie trio napastników - Neymar. Ten z kolei powędrował do Arabii Saudyjskiej. Brazylijczyk - im dłużej grał w PSG, tym bardziej wydawało się, że myślami jest już gdzieś indziej. Najbliżej triumfu w Champions League był w 2020 roku, ale wówczas paryżanie przegrali finał z Bayernem Monachium.

Niewiele brakowało, aby drużynę wielokrotnego mistrza Francji opuścił także Kylian Mbappe, o którym było bardzo głośno w letnim okienku transferowym. Najpierw mówiło się o przenosinach do Realu Madryt, potem na Bliski Wschód. Tu i tu miał być już dogadany, a jego odejście z PSG było rzekomo przesądzone. Ku zaskoczeniu, sam zainteresowany nadal broni barw rodzimego zespołu. Jego dublet w ostatnim meczu ligowym nie pomógł jednak nawet w remisie u siebie z Niceą. Podopieczni Luisa Enrique ponieśli pierwszą porażkę w tym sezonie i po pięciu kolejkach Ligue 1 plasują się na piątej pozycji ze stratą trzech punktów do prowadzącego AS Monaco.

To właśnie postać hiszpańskiego menedżera ma sprawić, że PSG wreszcie sięgnie po upragniony triumf w Lidze Mistrzów. Ten przed laty osiągnął ten sukces z Barceloną, gdzie miał do dyspozycji Messiego, Neymara i Luisa Suareza. Tych dwóch pierwszych już nie ma na Parc des Princes. Były selekcjoner musi opierać swój team na Mbappe i pozostałych - Goncalo Ramosie czy Ousmane Dembele.

O Borussii w kontekście minionego sezonu, jego końcówki oraz okresu letniego też było głośno, ale z zupełnie innego powodu. Klub z Dortmundu raczej nie słynie ze spektakularnych transferów - chyba, że któraś z jego gwiazd decyduje się na zmianę pracodawcy, jak niedawno uczynił to Erling Haaland. Polityka BVB opiera się na ściąganiu młodych, zdolnych i perspektywicznych zawodników, a następnie sprzedawanie ich do renomowanych ekip.

O drużynie z Signal Iduna Park długo mówiło się za sprawą niesamowicie zmarnowanej okazji na detronizację Bayernu Monachium w Bundeslidze. Wydawało się, że dortmundczycy po dekadzie przerwy odzyskają mistrzostwo Niemiec, kosztem porażki "Die Roten", którzy w przedostatniej kolejce przegrali u siebie z RB Lipsk. Wystarczyło, że Borussia wygra u siebie z FSV Mainz i bez oglądania się na Bayern będzie świętować tytuł.

Doszło jednak do nieprawdopodobnego scenariusza, wedle którego znacznie niżej notowany przeciwnik, który do tego spotkania przystępował z serią czterech porażek z rzędu i plasował się w środku tabeli, wyszarpał remis 2:2. BVB mogło liczyć jeszcze ewentualnie na wpadkę monachijczyków, ale ci z kolei wydarli rzutem na taśmę wyjazdowy triumf z FC Koeln i ostatecznie sięgnęli po kolejne mistrzostwo. W Dortmundzie zamiast wesela, była stypa.

U progu tego sezonu Borussia pod wodzą Edina Terzicia jest niepokonana po czterech kolejkach - dwie wygrane - ostatnio na wyjeździe z Freiburgiem 4:2 oraz dwa remisy dają jednak BVB dopiero siódme miejsce w tabeli.

W poprzednim sezonie zarówno PSG, jak i Borussia zajęły drugie miejsce w swoich grupach. Ci piersi nieoczekiwanie musieli uznać wyższość Benfiki, natomiast ekipa z Niemiec okazała się gorsza od Manchesteru City. Paryżanie i dortmundczycy zakończyli swój udział w Lidze Mistrzów na 1/8 finału, odpadając odpowiednio z Bayernem i Chelsea.

Oba zespoły już kilkukrotnie rywalizowały ze sobą w europejskich pucharach. Ostatni raz w sezonie 2019/2020 w ramach 1/8 finału. W Dortmundzie gospodarze wygrali 2:1, aby przegrać w Paryżu 0:2. Jak będzie tym razem?

Transmisja meczu PSG - Borussia Dortmund od godz. 20:50 w Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.