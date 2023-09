Miliardy na stole! Ile zarobią Raków i Legia?

Tradycyjnie zdecydowanie największe pieniądze są do zgarnięcia w Champions League. Licząc łącznie z budżetem na Superpuchar UEFA - bo tak to robi europejska centrala - na te rozgrywki przeznaczone zostanie 2,03 miliarda euro. Do uczestników Ligi Europy, w tym Rakowa, trafi łącznie 465 milionów euro, a do ekip grających w Lidze Konferencji, w tym Legii Warszawa - 235 milionów.

W rzeczywistości będą to kwoty nieco mniejsze, bo z całego budżetu na rozgrywki UEFA w tym sezonie 97,6 mln euro zostanie przeznaczone na pokrycie strat klubów z okresu pandemii COVID-19 (sezony 2019/20 i 2020/21). Wszystkie dane podane przez UEFA dotyczą kwot sprzed odjęcia tych prawie 100 mln euro.

Raków, jako zespół pokonany decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów (przegrał dwumecz z FC Kopenhaga - 0:1 i 1:1), otrzyma za udział w tej fazie pięć milionów euro. Do tego na konto mistrza Polski trafi 3,63 mln euro za awans do fazy grupowej Ligi Europy. Łącznie ze 132 tys. (najniższa możliwa kwota) z tytułu współczynnika za wyniki osiągnięte na europejskiej arenie w ostatnich 10 latach ekipa spod Jasnej Góry w tym sezonie zarobiła już 8,76 mln euro, czyli o 500 tys. więcej niż Lech Poznań w poprzednim sezonie, kiedy dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

W fazie grupowej każde zwycięstwo wyceniono na 630 tysięcy euro, a remis - na 210 tysięcy. Kluby, które zajmą pierwsze miejsce w grupie, otrzymają 1,1 mln euro, a te z drugiej pozycji dostaną połowę tej kwoty. Dodatkowe środki wypłacone zostaną za awans do barażu o 1/8 finału (500 tysięcy euro), 1/8 finału (1,2 mln), ćwierćfinału (1,8 mln), półfinału (2,8 mln) i finału (4,6 mln). Triumfator LE otrzyma kolejne 4 mln.

Do klubów trafią też środki z puli 139,5 mln za prawa marketingowe i telewizyjne, podzielone m.in. ze względu na fazę rozgrywek i liczbę drużyn z danego kraju.

Podobnie zaprojektowany jest schemat wypłat dla klubów rywalizujących w Lidze Konferencji. Legia i inni otrzymają: 2,94 mln euro za awans do fazy grupowej, 500 tys. za każde zwycięstwo i 166 tys. za remis, 650 tys. za pierwsze i 325 tys. za drugie miejsce w grupie, 300 tys. za awans do barażu o 1/8 finału, 600 tys. za awans do 1/8 finału, milion euro za ćwierćfinał, dwa miliony za półfinał i trzy miliony za finał. Triumfator LK otrzyma kolejne dwa miliony euro.

W tych rozgrywkach łączna kwota z tytułu praw marketingowych i telewizyjnych to 23,5 mln euro, a za pozycję w rankingu 10-letnim można otrzymać od 44,5 tys. do 1,42 mln euro.

Legia zarobiła w tym sezonie już 4,06 mln euro, z czego 756,5 tys. to bonus za dokonania pucharowe w minionej dekadzie.

Dodatkowe środki otrzymają zespoły, które odpadną w kwalifikacjach Ligi Konferencji, np. wyeliminowane w trzeciej rundzie ekipy Lecha Poznań i Pogoni Szczecin dostaną po 550 tys. euro, a łącznie z 200 tys. za udział (po 100 tys. za każdy etap), na konto obu klubów trafi po 750 tys. euro.

Raków w startującej w czwartek fazie grupowej LE zagra z Atalantą Bergamo, Sportingiem Lizbona oraz Sturmem Graz i tylko ostatnie miejsce w tabeli eliminuje go z dalszej rywalizacji w europejskich pucharach. Natomiast Legia w LK trafiła do grupy E z AZ Alkmaar, Aston Villą, a także Zrinjskim Mostar i żeby wiosną kontynuować zmagania musi być w czołowej dwójce.

Nagrody finansowe UEFA za udział w europejskich pucharach w sezonie 2023/24 (w euro)*:

Liga Mistrzów Liga Europy Liga Konferencji

odpadnięcie w 4. rundzie eliminacji 5,0 mln - 750 tys.

awans do fazy grupowej 15,64 mln 3,63 mln 2,94 mln

każde zwycięstwo 2,8 mln 630 tys. 500 tys.

każdy remis 930 tys. 210 tys. 166 tys.

zajęcie 1. miejsca w grupie - 1,1 mln 650 tys.

zajęcie 2. miejsca w grupie - 550 tys. 325 tys.

awans do barażu o 1/8 finału - 500 tys. 300 tys.

awans do 1/8 finału 9,6 mln 1,2 mln 600 tys.

awans do ćwierćfinału 10,6 mln 1,8 mln 1,0 mln

awans do półfinału 12,5 mln 2,8 mln 2,0 mln

awans do finału 15,5 mln 4,6 mln 3,0 mln

zwycięstwo w finale 4,5 mln 4,0 mln 2,0 mln

prawa marketingowe

i telewizyjne (do podziału) 300,3 mln 139,5 mln 23,5 mln

ranking 10-letni (do podziału) 600,6 mln 69,75 mln 23,5 mln

KN, PAP