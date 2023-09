Niesamowite! Gol bramkarza na wagę remisu w Lidze Mistrzów (WIDEO)

Lazio długo przegrywało u siebie z Atletico Madryt w spotkaniu pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. W ostatniej akcji meczu piłkarze z Rzymu doprowadzili do wyrównania. Bramkę na wagę remisu zdobył Ivan Provedel - golkiper "Biancocelesti".

Trwał doliczony czas gry, a podopieczni Maurizio Sarriego wykonywali rzut rożny. Zespół zdecydował się postawić wszystko na jedną kartę. W pole karne pofatygował się nawet bramkarze Provedel. Pierwsze dośrodkowanie nie przyniosło pożądanego efektu i piłka wróciła do wykonującego rzut rożny Danilo Cataldiego. Ten zagrał do Luisa Alberto. Hiszpan posłał futbolówkę w pole karne do nabiegającego idealnie w tempo Provedela.

Bramkarz Lazio wyprzedził Jana Oblaka i strzałem głową posłał piłkę do siatki. Na tablicy wyników pojawił się wynik 1:1, a kibice na Stadio Olimpico oszaleli z radości.

mtu, Polsat Sport