Sędziowie ogłosili bezterminowy strajk. Domagają się poprawy bezpieczeństwa

Sędziowie piłkarscy na Cyprze rozpoczęli strajk na czas nieokreślony po ostatnim incydencie dotyczącym podpalenia samochodu. Cypryjska federacja (CFA) zawiesiła mecze najwyższej klasy rozgrywkowej do odwołania. "Nasze wsparcie dla sędziów i ich rodzin jest niekwestionowane" - głosi komunikat.

Sędziowie na Cyprze zdecydowali się na tak radykalny krok po podpaleniu samochodu należącego do matki jednego z nich, co stanowi najnowszy incydent w kampanii terroru trwającej prawie dekadę - donosi "The Guardian". Domagają się poprawy środków bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin.

ZOBACZ TAKŻE: Znany arbiter skazany. Sędziował między innymi mecz Legii Warszawa w el. LM

Ostatnie doniesienia z Wyspy Afrodyty informują, że auto należące do matki sędziego Menelaosa Antoniou stanęło w płomieniach w poniedziałek wcześnie rano. Policja potwierdziła, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

Antoniou poprowadził niedzielny mecz 4. kolejki ekstraklasy pomiędzy Arisem Limassol (z Mariusz Stępińskim i Karolem Struskim w składzie - PAP), a Pafos FC. Poniedziałkowe spotkanie Salamina - Ethnikos zostało przełożone na inny termin. CFA potwierdziła strajk sędziów z powodu „powtarzających się złośliwych działań” wobec nich.

Poniedziałkowy incydent jest ostatnim z długotrwałej listy aktów przemocy. W czerwcu w siedzibie Cypryjskiego Stowarzyszenia Sędziów wybuchła bomba, a w 2020 roku znaleziono ładunek wybuchowy w aucie jednego z arbitrów, co spowodowało tygodniowe zawieszenie rozgrywek.

Poprzednie niebezpieczne zdarzania miały miejsce w 2015 roku, w tym kolejny dotyczył matki sędziego i spekulowano, że przyczyna ataków ma związek z próbą ustawiania meczów w cypryjskiej piłce nożnej.

Prezes Stowarzyszenia Sędziów, George Papoutsos, podkreślił, że problem z zastraszaniem arbitrów dotyczy także niższych klas rozgrywkowych.

MC, PAP