WTA w Guadalajarze: Ons Jabeur - Alycia Parks. Relacja i wynik na żywo

Jabeur to turniejowa "jedynka", więc dopiero rozpoczyna zmagania w Meksyku, podczas gdy Parks w pierwszej rundzie wyeliminowała swoją rodaczkę ze Stanów Zjednoczonych - Lauren Davis, wygrywając 6:3, 6:2.

ZOBACZ TAKŻE: Nadal potwierdził przypuszczenia. Kibice nie będą szczęśliwi

Tunezyjka, która w rankingu WTA plasuje się na siódmym miejscu, dwukrotnie miała okazję rywalizować z Parks, która w zestawieniu najlepszych tenisistek świata znajduje się na 45. lokacie. Do pierwszego starcia doszło w 2021 roku w ramach 1/8 finału WTA w Charleston. Rok później obie zawodniczki spotkały się na tym samym etapie turnieju WTA w Berlinie. W obu przypadkach Jabeur wygrała bez straty seta. Co ciekawe, za każdym razem docierała wówczas do finału.

Ewentualny triumf Jabeur we wtorkowym starciu będzie zatem stanowił dla niej dobry omen. W kolejnej rundzie na zwyciężczynie tego spotkania czeka już Włoszka Martina Trevisan.

Relacja i wynik na żywo meczu Jabeur - Parks od godz. 23:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport