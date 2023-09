Hajto radzi Probierzowi. "Niech się nie boi..."

Tomasz Hajto pozytywnie ocenił wybór Michała Probierza na selekcjonera reprezentacji Polski i dał mu radę. - Niech Michał wprowadzi twardą rękę, niech się tego nie boi, bo teraz jest to najbardziej potrzebne - powiedział.

Drogi zawodowe Hajty i Probierza nigdy się nie przecięły.

- Nigdy z nim nie pracowałem. Jesteśmy z tego samego rocznika, ale on bardzo wcześnie zaczął pracę trenerską. Ma doświadczenie z pracy w Ekstraklasie, trenował reprezentację U-21 - powiedział Hajto.

Podczas kadencji Fernando Santosa prezesowi Cezaremu Kuleszy zarzucano, że nie ma dobrego kontaktu z trenerem. Mówiło się o barierach językowych. Teraz porozumienie z selekcjonerem ma być olbrzymim atutem.

- Probierz będzie miał dobry kontakt z Cezarym Kuleszą, który zatrudniał go trzy razy. Sam radziłem prezesowi, żeby zatrudnił szkoleniowca, z którym będzie miał dobry kontakt, a z Michałem taki będzie miał - ocenił ekspert Polsatu Sport.

Wśród obaw, dotyczących nowego selekcjonera, powtarza się okiełznanie szatni pełnej gwiazd.

- Nie szukamy dobrego kontaktu, tylko wyników. Przestańmy mówić o dobrej atmosferze. Piłkarz nie tylko przyjeżdża na zgrupowania i mecze, by reprezentować kraj, ale także do pracy. Gra w piłkę nożną jest pracą, więc zacznijmy wymagać. Niech Michał wprowadzi twardą rękę, niech się tego nie boi, bo teraz jest to najbardziej potrzebne - poradził Hajto.

