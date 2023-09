Przed nami kolejny mecz polskich siatkarek podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Tym razem Biało-Czerwone zmierzą się z zawodniczkami z Tajlandii. Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Tajlandia na Polsatsport.pl.

Polskie siatkarki do tej pory bardzo dobrze prezentowały się podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Podczas walki o awans Biało-Czerwone pokonały reprezentacje: Słowenii, Korei Południowej oraz Kolumbii. Dzięki temu przybliżyły się do założonego przed rozpoczęciem rywalizacji w Łodzi celu.

ZOBACZ TAKŻE: Wyjątkowa atrakcja w Łodzi. Kibice mogą podziwiać wielkie trofea siatkarzy (WIDEO)

- Wszyscy marzymy o awansie polskich siatkarek na igrzyska olimpijskie - powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski przed meczem Polska - Kolumbia.

Zawodniczki z Tajlandii, które w środę staną naprzeciwko Biało-Czerwonych, nie mogą zaliczyć swoich ostatnich meczów do udanych. Do tej pory podczas łódzkiego turnieju siatkarki z Tajlandii przegrały starcia z narodowymi drużynami Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Nic zatem dziwnego, że to podopieczne Stefano Lavariniego są faworytkami zbliżającego się starcia.

Warto przypomnieć, że przed reprezentantkami Polski jeszcze kilka trudnych spotkań. Biało-Czerwone podczas turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich zagrają jeszcze z Niemkami, Amerykankami i Włoszkami.

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Tajlandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport