Liga Mistrzów: Orlen Wisła Płock - GOG Gudme. Relacja i wynik na żywo

Przed tygodniem Orlen Wisła i GOG rozpoczęli zmagania w grupie B LM. Płocczanie ulegli FC Porto 23:24, zaś Duńczycy pokonali Celje Pivovarna Lasko 38:36.

Co ciekawe po spotkaniu, z drużyną rozstał się trener Ian Marko Fog. Jego miejsce zajął dotychczasowy asystent 33-letni Mikkel Voigt Fredriksen, który trenował samodzielnie drużyny młodzieżowe. Jako pierwszy trener zadebiutował z GOG w niedzielnym meczu duńskiej ligi z Holstebro, zakończonym remisem 36:36.

W ostatnim sezonie z GOG Orlen Wisła grała dwa razy. W 3. kolejce, 28 września 2022 roku mecz w Płocku zakończył się wynikiem 31:27, w rewanżu rozegranym 15 lutego 2023 roku, wygrali rywale 31:24. Obie drużyny awansowały do TOP 12, a Orlen Wisła nawet dotarła do ćwierćfinału.

Obydwa zespoły znają się doskonale. Kibice zapewne pamiętają niesamowity pojedynek w ćwierćfinale Ligi Europejskiej w sezonie 2020/21, który płocczanie wygrali i awansowali do Final Four. Emocjami z tego spotkania można byłoby obdzielić kilka meczów.

„Nafciarze” przegrali wówczas na wyjeździe 27:30, ale u siebie pokonali rywali 31:26 i ostatecznie, lepszym stosunkiem bramek (58:56) znaleźli się w gronie czterech najlepszych drużyn tych rozgrywek.

Ale to już historia, choć fakt, że mecz zostanie rozegrany w Orlen Arenie, daje przewagę płockiej drużyny, która zwykle w swojej hali wygrywała.

„Nadchodzące spotkanie w Lidze Mistrzów przeciwko zespołowi GOG będzie naszym pierwszym we własnej hali przed własną publicznością. Będziemy bardzo mocno potrzebować naszego ósmego zawodnika, w związku z czym mam nadzieję, że Orlen Arena będzie wypełniona po brzegi. Każdy punkt zdobyty w tym meczu będzie miał duże znaczenie" – powiedział Sabate.

Drużyna przygotowuje się w swojej hali. Po spotkaniu z FC Porto widać było wyraźnie, że największym problemem zespołu są niewykorzystane sytuacje. W meczu przed tygodniem płocczanie wypracowali sobie 42 sytuacje rzutowe, ale zdobyli tylko 23 gole. Rywale mieli tych sytuacji 37, a rzucili 24.

Pozytywnie nastawiony przed meczem jest rozgrywający drużyny Gergo Fazekas. „W tym tygodniu rozgrywamy nasz pierwszy mecz przed naszą publicznością w Lidze Mistrzów. Jestem pewny, że w Orlen Arenie będzie panowała świetna atmosfera. Oczywiście postaramy się wygrać ten pojedynek. Uważam, że przed nami naprawdę ciężkie zadanie do wykonania, ponieważ GOG to również bardzo dobry i jakościowy zespół, pomimo zmian w sztabie i składzie zawodników, jakie zaszły tam przed sezonem. Chcąc ich pokonać będziemy musieli walczyć do samego końca. Różnica pomiędzy nami jest naprawdę nieduża więc w moim odczuciu o wyniku końcowym zadecydują detale.

Mecz 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów został zaplanowany na 20 września. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godz. 18.45. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

KN, PAP